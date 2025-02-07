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ثقافة وفنون

الإمكانات صنعت الفارق، كواليس مثيرة في فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز الجديد (صور)

أحمد عز وكريم عبد
أحمد عز وكريم عبد العزيز، فيتو

يواصل النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز تصوير فيلمهما الجديد the seven dogs في الرياض والمقرر طرحه قريبًا.

فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز 

وشهدت كواليس  فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز تصوير بعض مشاهد الأكشن ومشاهد تفجيرات كبيرة.

وكان قد كشف ترك آل الشيخ أن الفيلم يأتي من قصته وفريق big time وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal الذين كانا آخر أعمالهما Bad boys 3

واختتم حديثه بأن هذا الفيلم يعد أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن Big Time بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار.

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