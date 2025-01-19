وحيد سيف.. قدم أكثر من 200 مسرحية و100 فيلم.. ماري منيب رفضت انضمامه إلى فرقة الريحاني.. والحظ ابتسم له في «بنات الريف»

وحيد سيف، فنان كوميدي خفيف الدم، صاحب كاريزما خاصة، ولم يتعد الأدوار الثانوية، عرف بالارتجال على المسرح، وقدم أكثر من 200 مسرحية و100 فيلم، وعشرات الأعمال الدرامية، كان أشهرها الطبال فى مسلسل المال والبنون، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 2013.

ولد الفنان مصطفى سيد أحمد سيف الشهير بـ وحيد سيف عام 1939، واختار اسم وحيد حبا في الأدوار التي قدمها فريد الأطرش بالسينما باسم وحيد، تخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم تاريخ، تعلق بحب التمثيل منذ طفولته، وأثناء الدراسة بالكلية انضم إلى الفرقة التمثيلية بالإسكندرية وقدم معهم مسرحية “إنهم يدخلون الجنة”، حيث تعرف على الفنان سمير غانم في الإسكندرية وكون معه فرقة “إخوان غانم المسرحية”، وكان ثالثهم عادل نصيف الذي هاجر إلى أمريكا.

نواة ثلاثى أضواء المسرح

ومع فرقة إخوان غانم شارك وحيد سيف في عدة مسرحيات منها: حسن ومرقص وكوهين، تحولت الفرقة فيما بعد إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ولم ينضم إليها وحيد سيف نظرا لانتقال سمير غانم إلى القاهرة ووجود وحيد سيف بالإسكندرية، وانضم بدلا منه جورج سيدهم.

بداية وحيد سيف مع سمير غانم

فى بدايته واجه وحيد سيف الكثير من التحديات منها أنه عندما تقدم للانضمام إلى فرقة الريحانى للتمثيل لم يتعرف مسئولو الفرقة على مواهب سيف التمثيلية حتى إن الفنانة مارى منيب رفضت انضمامه إلى الفرقة واعتبرته غير مؤهل للتمثيل.

أمينة رزق ترفضه ووهبى يشجعه

جاء الفنان وحيد سيف الحظ حين تغيب أحد الأعضاء فى فرقة رمسيس التي كان يديرها يوسف وهبى الذى استعان بسيف ليحل محل الغائب فى مسرحية "بنات الريف" أمام أمينة رزق، واستطاع أن يضحك الجمهور بالرغم من أن المسرحية كانت تراجيدية، وفيها رفضته وغارت منه أمينة رزق وشكته إلى يوسف وهبى بأنه يضحك الجمهور عليها بإفيهاته، وهنا تنبأ يوسف وهبى له بمستقبل كوميدى كبير.

الفنان وحيد سيف

ومع مرور الوقت وبحثا عن الفن حضر وحيد سيف إلى القاهرة وتنقل بين الفرق المسرحية، حيث اختار طريق الكوميديا فكانت له أفشاته وإفيهاته الخاصة التى أكسبته جمهورا كبيرا، فقدم أدوارا كوميدية في أكثر من 200 مسرحية منها مسرحيات تلفزيونية، ومن مسرحياته: ربنا يخلي جمعة مع أحمد آدم، هاللو كايرو، قشطة وعسل، بابا عايز كدا، أصل وخمسة، أكابر أكابر، القشاش مع سيد زيان، الحرامية أهم مع سمير غانم، وكذلك عمدة الحلاقين، ناس لها بخت، عسل وسكر، وغيرها.

وحصل وحيد سيف على الشهرة والنجومية حين عمل مع فرقة تحية كاريوكا فقدم معها دورا صغيرا في مسرحية "حضرة صاحب العمارة" ترك علامة عند الجمهور، ثم شارك معها في مسرحية "روبابيكيا" يجمع في دوره بين الطابع الكوميدي والتراجيدي فنال إعجاب الجمهور والنقاد، وبدأ يعرف على الساحة الفنية كنجم كوميدي دمه خفيف، لينتقل بعدها إلى فرقة جلال الشرقاوي المسرحية ويقدم "افتح يا سمسم"، ومسرحية "سندريلا والمداح" مع نيللى وهانى شاكر.

الفرقة 16 آخر أفلامه

بعد النجاح فى المسرح اتجه وحيد سيف إلى السينما، وكانت البداية عام 1971 في فيلم "زوجتي والكلب"، حيث لفت الانتباه إلى طريقته المميزة في الأداء الكوميدي ليقدم الكثير من الأفلام وجميعها في أدوار ثانوية لم يصل فيها إلى دور البطولة، وكان وحيد سيف يقول: "يكفى أنى نجم في كل أدواري ولا يهم مساحة الدور".

ومن أفلامه: وبالوالدين إحسانًا، الكرنك، صائد النساء، عاشق الروح، مين يقدر على عزيزة، الملكة وأنا، أريد حلا، المذنبون، إخواته البنات، محامى خلع، عايز حقى، الشطار، سمارة الأمير، سيد العاطفى، عريس الهنا، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وآخر أفلامه "الفرقة 16".

وفي مجال الدراما قدم وحيد سيف مسلسلات: المال والبنون، الدنيا ريشة في هوا، حكايات عائلية، بنات عمرى، عائلة مجنونة جدًّا، الحلم والوهم، أبو العلا البشري، الكدابين، النوة، البريمو، كوبرى الاحلام، أولاد آدم، وكسبنا القضية، سر اللعبة وآخر أدواره فى مسلسل بدر وبدرية عام 2013.

رحيل فى هدوء

وفي مثل هذا اليوم 19 يناير من عام 2013 رحل الفنان وحيد سيف، وكان رحيله في وقت توابع ثورة 25 يناير ولم ينل رحيله حظًّا كبيرًا في الإعلام بقدر ما أعطى من مشوار فنى طويل يمتع جماهيره بأدواره الكوميدية.

رحل مع الفنان وحيد سيف في نفس اليوم الفنان نبيل الهجرسي وأقيم العزاء للنجمين في قاعتين متجاورتين بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين في حضور كوكبة كبيرة من الفنانين والفنانات على رأسهم المخرج جلال الشرقاوى والفنانون عادل إمام، محمود عبد العزيز، سمير غانم، محمد هنيدي، صلاح السعدني، محمود يس، سوسن بدر وإسعاد يونس وغيرهم.

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