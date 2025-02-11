بعد تعثر مفاوضات التجديد، ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح في أكاديمية الريدز

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، أن نادي ليفربول يمتلك محمد صلاح الجديد بالفعل في أكاديميته، تزامنًا مع تعثر المفاوضات بين النادي والنجم المصري لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

فقد أثبت محمد صلاح قيمته وصنع التاريخ مع ليفربول منذ وفادته صيف 2017 من روما مقابل 42 مليون يورو، حيث أعاد النادي إلى الواجهة من جديد عبر حصد الألقاب المحلية والأوروبية والعالمية.

على مدار 8 أعوام متتالية للنجم محمد صلاح في أروقة الريدز تمكن من حصد 8 ألقاب كبرى منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فضلًا عن تقديم 343 إسهامة تهديفية من 383 مباراة.

ومع دخول صلاح في الأشهر الأخيرة من عقده، بدأ ليفربول بالفعل في حصر البدائل المتاحة، تحسبًا لكل الاحتمالات، ومن بينهم لاعب صاعد في أكاديمية النادي يتشابه أسلوب لعبه مع محمد صلاح.

ليفربول يملك محمد صلاح جديد في أكاديميته

منصة أنفيلد وتش، المقربة من دوائر ليفربول، ذكرت أن النادي يمتلك في أكاديميته لاعبًا يشبه محمد صلاح كثيرًا، وهو الجناح الإيرلندي الشمالي الصاعد كيران موريسون البالغ 18 عامًا.

تعاقد النادي مع موريسون قبل 4 سنوات من مانشستر يونايتد، في صفقة وصفتها وسائل الإعلام الإنجليزية بالأفضل في كل تاريخ أكاديمية ليفربول على الإطلاق، بفضل الموهبة التي يحظى بها اللاعب.

يتشابه موريسون مع صلاح في عدة خصائص، فهما ينشطان في نفس المركز، ويلعبان بالقدم اليسرى، ويسجلان الأهداف بنفس التكنيك، وهي الركض على الرواق ثم الدخول إلى العمق وإطلاق تسديدة مقوسة.

لقد كان موريسون أفضل هداف في فريق ليفربول أقل من 18 عامًا الموسم الماضي، وواصل هذا الموسم نفس منوال التألق لكن مع فريق تحت 21 عامًا، ليسجل 5 أهداف ويقدم 5 تمريرات حاسمة في كل البطولات.

تعتقد المنصة الإنجليزية أنه بإمكان موريسون الانخراط تدريجيًا والحصول على فرصة مع المدرب الهولندي أرني سلوت، ليكون نجمًا للمستقبل ويرث عرش صلاح في تشكيلة الفريق في المستقبل القريب.

ومع تعثر مفاوضات تجديد عقد صلاح في الوقت الحالي، يمكن لليفربول أن يستفيد من بعض مواهب الأكاديمية الهجوميين، لمحاكاة تجارب ألكسندر أرنولد وكورتيس جونز وهارفي إليوت الناجحة.

ويتأهب محمد صلاح حاليًا لقيادة ليفربول في مباراته المقبلة بملعب "جوديسون بارك" في ديربي الميرسيسايد أمام الجار إيفرتون، غدا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وسجل محمد صلاح 26 هدفا في الموسم الحالي مع ليفربول في كل المسابقات من 34 مباراة، كما قدّم 18 تمريرة حاسمة إلى زملائه، بمعدل تقديم إسهامة تهديفية واحدة كل 65 دقيقة.

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