كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

فاجأ مغني الراب، كانييه ويست، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، “أكس”، بتعطيله لحسابه الرسمي، بعد أيام من هجومه المتواصل على اليهود، وعدد من نجوم أمريكا.

كانييه ويست: أحب هتلر ولا أثق في اليهود

وكتب المغني عددا من التغريدات التي وصفت بالغريبة والمجنونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتب كانييه ويست، عدة تغريدات متتالية عير موقع اكس، قال فيها:-

-أنا نازي

‏- أحب هتلر

‏- اليهود سيسرقون أموالكم دائمًا

‏- لا أثق في اليهود

‏- لا أريد التعامل مع اليهود

‏- لا تتعاملوا مع اليهود في التجارة

‏- لن أقول شيئ ضد الصين

‏- عندما خذلتني أمريكا حضنتني الصين

فيها حذف كانييه عدد من التغريدات التي كتبها، بعد وقت قصير من كتابتها.

كانييه ويست يبيع ملابس زوجته العارية

في سياق متصل، بث مغني الراب، ورجل الأعمال، كانييه ويست، إعلان على التلفزيون، يشجع المعجبين والجمهور، على زيارة موقعه التجاري، على الإنترنت Yeezy.

يضم الموقع التجاري، عددًا من إطلالات ملابس الشارع، بما في ذلك البلوزات، والقمصان، والجوارب والبلوزات ذات القلنسوة، التي صممها كانييه ويست مؤخرا، بعد فسخ تعاقده مع إيدادس.

كما تضمن الموقع ولأول مرة، بذلة جسم شفافة مطابقة لتلك التي ارتدتها بيانكا، في حفل ما بعد جوائز جرامي، مقابل 20 دولارًا فقط.

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