بالأسماء، تقنين دفعة جديدة من أراضى العبور الجديدة

كشف جهاز مدينة العبور الجديدة عن استقبال دفعة جديدة من المواطنين، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الأمل التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد الجهاز المواطنين مراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من الأحد المقبل 16 فبراير حتى الأربعاء 19 فبراير.

استكمال إجراءات توفيق الأوضاع

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وقائمة الأسماء كالتالي:

تفقد المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق رافقه المهندس أحمد عمران والمهندس أحمد على مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس هيثم حمادي معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، ومسئولي الجهاز المشروعات القومية بمدينة العبور الجديدة

وأكد الدكتور المهندس أحمد اسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة الموقف العام للمشروعات الجاري تنفيذها في المدينة حيث قدم عرضًا شاملًا يوضح سير العمل في مختلف المشروعات.



وتفقد امين غنيم للمشروعات المختلفة بالمدينة استهلها بتفقد تنفيذ محطة محولات العبور الجديدة 6 لمتابعة سير العمل وضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة والسلامة.

وأكد خلال الزيارة على أهمية المحطة في تعزيز شبكة الكهرباء ودعم التوسع العمراني بالمدينة مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية لضمان تشغيلها في الموعد المحدد.

كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تعرقل تقدم العمل مؤكدًا أن المشروع يعد محورًا أساسيًا في تحسين كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية بالمدينة ووجه الفرق الهندسية والفنية بضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والتقنية الحديثة لضمان تشغيل المحطة بأعلى كفاءة مما يساهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات السكنية المستقبلية.

وتفقد أعمال ترفيق الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة بمنطقة الأمل سابقًا حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز حول مراحل تنفيذ المشروع ومدى تقدم الأعمال وتم استعراض جهود الجهاز في توفير البنية التحتية بما يشمل شبكات المياه والصرف وذلك في إطار خطة الهيئة لإنجاز ملف التقنين

كما على أهمية الإسراع في مشروعات ترفيق الأراضي المضافة مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة وإنهاء إجراءات التسليم للسادة الملاك وفق القواعد المنظمة لضمان الاستفادة الكاملة من الأراضي ودفع عجلة التنمية بالمدينة.

وخلال جولته أشاد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أهمية تكثيف العمل لاستكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات.



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