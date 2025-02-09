منتدى كازانيش يستضيف ندوة عن تحديات العمارة المصرية واتجاهاتها

شهد ختام منتدى كازانيش للعمارة والبناء في مدينة كازان عاصمة دولة تتارستان الروسية ندوة مصرية خالصة ادارها المعماري المصري عمرو عصام، تحت عنوان التحديات المنهجية والاتجاهات الأساسية للتنمية المستدامة في التجربة المصرية ولاقت الندوة إعجاب الحضور من مختلف الدول المشاركة في المنتدى.

وشارك في الندوة المهندس محمد طلعت الاستشاري المعماري، وأحد أهم الاستشاريين المعماريين لمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصحفي شهاب طارق والمتخصص قي العمارة والتراث و المعماري وليد عرفة الفائز بجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وذلك عن تطوير مسجد باصونة بمركز المراغة محفظة سوهاج،و المعماري دانيل كلادس.



محمد طلعت يستعرض تصميم مسجد مصر بالعاصمة الإدارية

واستعرض المهندس محمد طلعت، التصميم الفريدة لعمارة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية، قائلا: إن التصميم الداخلي والخارجي لمسجد مصر على الطراز الإسلامي، فهو مزيج من عمارة العصر العباسي والعصر المملوكي، حيث يتميز بزخارف غنية ذات تصميمات بديعة، ويضم المسجد الكثير من التفاصيل الثرية التى روعى التفرد والجمال فى اختيارها، سواء الأسقف الخشبية أو المنبر أو النجف والسجاد والرخام والحفر، فكل جزء منها له حكاية وقصة، فمثلا يحتوى المسجد على أكبر نجفة في العالم والتي دخلت موسوعة جينيس، حيث تتكون من ٧ أدوار، تظهر بأشكال مختلفة فى الاتجاهات المختلفة، كما يضم أكبر منبر في العالم ارتفاعه أكثر من ٧ أمتار، وكذلك أعلى مئذنة، كما روعى فى تصميم السماعات المنتشرة في المسجد ان تكون غير مرئية على شكل إسلامي، باستخدام أحدث التكنولوجيا وأعلى مستوى لضبط الصوت.

وأوضح طلعت، أن مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، يقع في أرقى مكان في ساحة الشعب، بجانب القصر الجمهوري، وبجوار البرلمان، ومجلس رئاسة الوزراء في الحي الحكومي، ويعتبر نموذج رائع وفريد، حيث يعكس مدى قوة مصر الإسلامية، موضحا أنه قد تم إعداده ليصبح مزار سياحي عالمي، وأن مركز مصر الثقافي الإسلامي يقع على أعلى تبة في العاصمة الإدارية الجديدة، على ارتفاع ٢٣ مترا من سطح الأرض، يبلغ عدد درجات مدخله ١٧٥ درجة، مما جعل له رهبة شديدة في نفوس مشاهديه، مضيفا أن للمركز مدخل آخر يقع على النهر الأخضر، بارتفاع متوازي مع مستوى الطريق الرئيسى، مشيرا إلى أنه قد تم الاستفادة من طول ارتفاعه، بإنشاء جراج متعدد الطوابق على مساحة ٧ أدوار تحت الأرض، كما سيتم إنشاء مول شرقي وآخر غربي، على غرار خان الخليلي بالمركز.

دانيال كالدس توثيق العمارة التاريخية

وتحدث المعماري دانيال كالدس عن تجربة توثيق العمارة التاريخية، وتحديدا عن تجربته في توثيق مبنى كنيسة مدرسة الفرير دي لاسال في الضاهر بمدينة القاهرة، واللي صممها تلات مهندسين: الكاثوليكي أنطوان سليم نحاس، والمسلم صديق شهاب الدين والأرثوذكسي اليوناني دميتري دياكوميديس.

وسرد دانيال رحلة بحثه عن المخطوطات والتصاميم والمراسلات لحد الي ان وصل لقرار المبنى، مؤكدا أننا لا نستطيع التحرك خطوة واحدة من غير توثيق تاريخنا بدقة، لأن هذا تحديدًا هو جوهر الهوية وليس المعمارية فقط، ولكن الإنسانية جمعاء

يوم من الأيام لقيت نفسي فى مدينة العاشر من رمضان، ترجمة أو حاجة زي كده، رحنا مصانع، وشفنا مهندسين وعمال ومعدات وأتوبيسات.

وليد عرفة وتحفه مسجد باصونة

فيما تحدث المهندس وليد عرفة يتكلم عن مفهوم الاستدامة، وسرد تجربته في مسجد باصونة بسوهاج، قائلا صديقي الشيخ أسامة الأزهري منذ 16 عاما وذلك قبل ان يكون وزيرا للأوقاف او عضو مجلس نواب، جذوره من قرية باصونة، تملك عائلته بها قطعة أرض في أبوستيت بمركز المراغة عليها مسجد مبني منذ 300 سنة، تعرض للهدم وإعادة البناء قبل 70 عاما، وفي عام 2015 انهار سقف المسجد بسبب السيول، كنت حينها في إنجلترا، اكتب في رسالتي حول الحفاظ على المباني التاريخية في بريطانيا، واستشارني الشيخ في إمكانية ترميم أو هدم المسجد، فعاينته، وأتضح أنه يحتاج إعادة بناء بعد موافقة الأوقاف على تطوير وإعادة إحلاله بجهود ذاتية.

وأضاف عرفة، أن مسجد باصونة يتعلق بكل حقب العمارة المصرية، من المصرية القديمة مرورًا بالمملوكية أو الإسلامية حتى ما قبل العثمانية فكريًا ومنهجيًا، ولا تتعلق المسألة بالشكل، فالتراث مناهج مصدر واحد إنما الشكل يتغير. أتمنى أن ينسب لكل الحقب المعمارية في مصر أقيم على مساحة لا تتجاوز ٤٥٠ مترًا مربعًا، ويتسع لنحو ٥٠٠ مصلي، وله قبة رئيسة وقبة مدخل و108 مثلثات كروية.وكان المسجد فى البداية على مساحة 140 مترًا قبل أن تضرب السيول مبناه القديم، ليتم تشييده من جديد على مساحة 480 مترًا، ليصبح تحفة فنية ومعمارية.وقد ساهمت إحدى السيدات فى توسعة المسجد باستقطاع جزء من منزلها وضمه للمسجد.

شهاب طارق حملات منع هدم التراث

وسرد شهاب طارق، تجربته في حملات منع هدم المباني التراثية أو التي ذات طابع تاريخي من خلال الجريدة التي يعمل بها ، مثل لحملة هدم بعض المباني التراثية في وسط مدينة القاهرة وعلى أطرافها بسبب إنشاء الكباري والطرق السريعة، مؤكدا أنه لاقت تلك الحملات استجابة من الحكومة المصرية في عدد منها للحفاظ علي التراث والتاريخ المصري



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