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رياضة

بشير التابعي: هذا الثلاثي أصاب الزمالك بجميع أمراض كرة القدم

بشير التابعي مدافع
بشير التابعي مدافع الزمالك السابق، فيتو

الزمالك، أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يعاني من العديد من الأزمات في الوقت الحالي.

وقال التابعي، في تصريحات تليفزيونية: "جميع أمراض الكرة تتواجد في الزمالك ومجلس الإدارة، وذلك بسبب أحمد سليمان وحسين لبيب وحسين السيد".

وتابع: "الجميع يعلم ما يحدث في الزمالك، ومن السبب فيما وصل إليه الفريق في الوقت الحالي".

 

صفقات الشتاء جيدة

وشدد: "صفقات الشتاء ظهرت بشكل جيد مع الزمالك حتى الأن، لأن أحمد سليمان لم يتعاقد معهم وننتظر رؤية مستوى أحمد الجفالي وصلاح مصدق".

وعن غيابات الزمالك أمام بتروجت" الفريق سيتأثر بالغيابات لأن الفريق ليس في أفضل حالاته".

حسين لبيب وأحمد سليمان، فيتو
حسين لبيب وأحمد سليمان، فيتو

موقف زيزو من لقاء بتروجيت

حسم الحكم طارق مجدي الذي أدار مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل 2-2، الجدل  حول الإنذار الذي منحه في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأشهر طارق مجدي بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من مباراة طلائع الجيش لتثير الجدل خاصة أن المشهد كان يتواجد به أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري ومحمد السيد.

 

طارق مجدي يحسم الجدل بشأن زيزو

وقال طارق مجدي في تصريحات خاصة لـ فيتو: لم أشهر البطاقة الصفراء في وجه زيزو كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وواصل: المباراة من الجولة السادسة وتأكدت من التقرير قبل قليل والبطاقة الصفراء كانت لـ محمود عبد الرازق شيكابالا.

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