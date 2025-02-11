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استدعاء 3 لاعبين من الزمالك لمعسكر منتخب مصر 2008

فريق زمالك 2008
فريق زمالك 2008

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء ثلاثة لاعبين للانضمام للمعسكر القادم لمنتخب مصر مواليد 2008، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بدولة المغرب.

معسكر منتخب مصر 2008

وتضم القائمة من الزمالك كل من:-

-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"

-محمد حمد "جناح هجومي"

-معاذ محمد "مدافع"

ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر مواليد 2008 في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر، خلال الفترة من 12 فبراير، وحتى يوم 15 من الشهر ذاته.

ويشارك المنتخب الوطني في دورة ودية بدولة المغرب خلال الفترة من 16 فبراير، وحتى 23 من نفس الشهر، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية.

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