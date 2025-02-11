الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معهد تيودور بلهارس يطلق ورش عمل بحثية لتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة

معهد تيودور بلهارس،فيتو
معهد تيودور بلهارس،فيتو
ads

انطلقت، اليوم، فعاليات ورش العمل المصاحبة للمؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث 2025، حيث عقدت أولى ورش العمل بعنوان: دور البحث العلمي في التنمية المستدامة: تمكين الشباب" بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلماء الشباب.

ويأتي ذلك تحت رعاية معالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس المؤتمر.

معهد تيودور بلهارس يطلق ورش عمل بحثية لتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة

تضمنت الورشة ثلاث محاضرات تناولت عدة موضوعات تشمل التنمية المستدامة في المجالات الصحية، والبيئية، وإدارة موارد المياه، مع تسليط الضوء على الابتكارات العلمية ودور الشباب في تحقيق مستقبل مستدام.

محاضرة بعنوان  "دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأمين الصحي الشامل" قدمتها الدكتورة آية نصار نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ومحاضرة بعنوان "خطوات صغيرة وتأثير كبير في مكافحة التغيرات المناخية" قدمتها الدكتورة سوزان عز الدين الباحث بقسم بحوث البيئة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وكذلك محاضرة بعنوان "الرؤية الخضراء لمستقبل صحي أكثر استدامة" قدمتها الدكتورة عطيات صبحي مساعد مدير إدارة الجودة الديناميكية - مستشفى المنيل الجامعى التخصصي.

وأكد الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس المؤتمر، أن هذه الورش تأتي في إطار رؤية المعهد لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تمكين الشباب ودعم الابتكار العلمي.

وأعرب عن أمله في أن تسفر هذه الفعاليات عن رؤى جديدة وحلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة.

وتستمر فعاليات المؤتمر وورش العمل على مدار أربعة أيام، لتقديم المزيد من المحاضرات العلمية المتخصصة والجلسات الحوارية المثمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي التعليم العالي اهداف التنمية المستدامة إدارة موارد المياه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل

مواد متعلقة

وفد جامعة عين شمس يشارك في برنامج ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة

رئيس القابضة للمطارات يبحث مع نظيره السعودي تعزيز سبل التعاون

ورشة عمل جراحية متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

عضو هيئة تدريس عن قرار الـ4 آلاف دولار للمعارين: ترهق كاهل الأسرة المعارة للخارج

وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي بجامعة عين شمس

مدارس تدريبية لتنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الكليات العلمية بمدينة الأبحاث العلمية

جامعة عين شمس تفوز بالمركز الثاني في هاكاثون الذكاء الاصطناعي

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار
ads

الأكثر قراءة

مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

خالد الغندور: زيزو قد يشارك في كأس العالم للأندية مع هذا الفريق

الزمالك بـ10 لاعبين يقتنص فوزا صعبا من فاركو في الدوري المصري

الحقيقة الكاملة لمنع المحكوم عليه غيابيًّا من التصرف في أمواله

قبل مواجهة الأهلي، رباعي الزمالك يغيب عن مباراة بتروجيت

برودة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

الصحة تعلن اسماء الفائزين في قرعة بعثة الحج الطبية لموسم 2025

مسؤول إسرائيلي: لا يجب تهجير سكان غزة إلى دول تربطنا بها اتفاقيات سلام

منوعات

المزيد

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

30 مليون يورو فارقا.. الأهلي يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجرح في المنام وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

ما حكم الشرع في ارتداء الملابس على الموضة المستوردة من الخارج؟، أمين الفتوى يجيب

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

المزيد
الجريدة الرسمية