انطلقت، اليوم، فعاليات ورش العمل المصاحبة للمؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث 2025، حيث عقدت أولى ورش العمل بعنوان: دور البحث العلمي في التنمية المستدامة: تمكين الشباب" بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلماء الشباب.

ويأتي ذلك تحت رعاية معالي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس المؤتمر.

معهد تيودور بلهارس يطلق ورش عمل بحثية لتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة

تضمنت الورشة ثلاث محاضرات تناولت عدة موضوعات تشمل التنمية المستدامة في المجالات الصحية، والبيئية، وإدارة موارد المياه، مع تسليط الضوء على الابتكارات العلمية ودور الشباب في تحقيق مستقبل مستدام.

محاضرة بعنوان "دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأمين الصحي الشامل" قدمتها الدكتورة آية نصار نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ومحاضرة بعنوان "خطوات صغيرة وتأثير كبير في مكافحة التغيرات المناخية" قدمتها الدكتورة سوزان عز الدين الباحث بقسم بحوث البيئة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

وكذلك محاضرة بعنوان "الرؤية الخضراء لمستقبل صحي أكثر استدامة" قدمتها الدكتورة عطيات صبحي مساعد مدير إدارة الجودة الديناميكية - مستشفى المنيل الجامعى التخصصي.

وأكد الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس المؤتمر، أن هذه الورش تأتي في إطار رؤية المعهد لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تمكين الشباب ودعم الابتكار العلمي.

وأعرب عن أمله في أن تسفر هذه الفعاليات عن رؤى جديدة وحلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة.

وتستمر فعاليات المؤتمر وورش العمل على مدار أربعة أيام، لتقديم المزيد من المحاضرات العلمية المتخصصة والجلسات الحوارية المثمرة.

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