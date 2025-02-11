التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وأيندهوفن في ملحق دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة ايندهوفن، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز ستاديوم، في ملحق دوري أبطال أوروبا.

كان الفريقان قد تقابلا بالفعل في مرحلة الدوري في الجولة الأولى، حيث انتهت المباراة بفوز السيدة العجوز بنتيجة (3-1).



وواصل موتا اعتماده على كولو مواني كرأس حربة أساسي، فيما يستمر جلوس دوسان فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء، بينما دفع بالوافدين الجدد من البداية مثل فيجا وكيلي.



تشكيل يوفنتوس أمام ايندهوفن

يدخل فريق يوفنتوس مباراته أمام ايندهوفن بتشكيل مكون من:

دي جريجوريو، وياه، جاتي، فيجا، ليويد كيلي، لوكاتيلي، دوجلاس لويز، نيكو جونزاليس، ماكيني، يلدز، مواني.

تشكيل ايندهوفن أمام يوفنتوس

فيما يدخل فريق ايندهوفن الهولندي مباراته أمام يوفنتوس بتشكيل مكون من:

بينيتيز، ليديزما، فلامينجو، أوبيسبو، ماورو جونيور، صيباري، جيردي شوتن، فيرمان، بيريسيتش، لوك دي يونج، لانج.

ايندهوفن الهولندي، فيتو

تتجه أنظار عاشق الكرة الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء صوب أرض ملعب استاد «اليانز ستاديوم» من أجل متابعة مباراة يوفنتوس وايندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

تأتي المباراة بين يوفنتوس وايندهوفن ضمن ملحق دور الـ 16 من دوري الأبطال بعدما خرج الفريقان من ترتيب أول 8 فرق في دور المجموعة (مرحلة الدوري).

النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا

وينص النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا على تأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول وحتى الثامن مباشرة إلى دور الستة عشر بينما تلعب الأندية من التاسع وحتى الـ 24 ملحق لتحديد الفرق الثمانية الآخرى في دور الـ16.

ويعود يوفنتوس وايندهوفن للتواجه في دوري أبطال أوروبا من جديد بعدما لعبا في مرحلة الدوري في أليانز ستاديوم، وفاز وقتها اليوفي 3-1.

موعد مباراة يوفنتوس وايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة يوفنتوس وايندهوفن في دوري أبطال أوروبا عند الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مكة المكرمة والسعودية الموافق الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

يتم نقل مباراة يوفنتوس وايندهوفن في ملحق دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 2 أتش دي.

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