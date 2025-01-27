أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

يستغيث أهالي حي السلام أول بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة مطالبين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم من الموت المحقق، وذلك بسبب قيام بعض مافيا العقارات والخارجين علي القانون ببناء عدة أبراج سكنية تجاوز ارتفاعها ١٨ دورا على شارع عرض ٤ أمتار بقواعد هشة، وهي قواعد خرسانية صغيرة لا تتحمل بناء أربعة أدوار فقط.

وهذا العقار في منطقة منشية السد العالي حي السلام أول بشارع الهادي البشير مع شارع علي المغربي من شارع الأربعين، حيث قام أحد الأشخاص ببناء عقار على مساحة ٦٠٠ متر ناصية شارع علي مغربي مع شارع الهادي البشير من شارع البترولي بارتفاع ١٨ دورا على أساسات هشة مما تسبب في تصدع وميلان بالعقار وأصبح بمثابة القنبلة الموقوتة والتي تهدد الشارع بأكمله.

وتم ذلك البناء بالتقاعس مع مسئولي حي السلام وقسم السلام أول رغم صدور قرار الإزالة ٦٠٣٢ الذي نص بإزالة الأعمال المخالف للعقار لأنه تجاوز حدود الارتفاع قانونا.

وأشار أهالي الحي إلى أن المنطقة عشوائية تكتظ بآلاف المواطنين، وأن هذا المبنى يهدد أرواح ساكني العقارات المجاورة.

وأوضح الأهالي بأن المبنى آيل للسقوط في أي وقت ويقوم صاحب العقار بالتحايل علي القانون بإثبات المبني باسم "كحول" لا علاقة له بالمباني حتى لا يقع تحت طائلة القانون مع العلم أن قانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، والذي يستوجب إزالة هذا العقار المخالف للوائح والقوانين ويقوم هؤلاء بضرب القوانين عرض الحائط وخاصة القرار رقم ٤٥٠٥ لسنة ٢٠٢٣، والكتاب الدوري رقم ٥ لسنة ٢٠١٥، علما بأن القائم الفعلي بالبناء المخالف بإقامة عقارات أخرى بنفس الشارع وذات المنطقة منشية السد العالي حي السلام آول.

اختتم الأهالي شكواهم من الدكتور محافظ القاهرة بإزالة العقار المخالف حفاظا على أرواح المواطنين لأن هذا العقار يهدد أكثر من ٥٠٠٠ مواطن.

وجريدة فيتو تحتفظ بأسماء الأشخاص الذين يقومون ببناء هذه العقارات لتقديمها إلى الجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.