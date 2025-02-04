برغم تحرك المحافظ وإصدار أوامر بإزالتها، رئيس حي السلام أول يتقاعس عن تنفيذ هدم عمارة مخالفة

استجاب محافظ القاهرة لما نشرته فيتو الأسبوع الماضي لشكوي من أهالي حي السلام أول الذين تضرروا من قيام أحد مافيا العقارات ببناء عمارة سكنية مكونة من ١٨ دور علي أساسات هشة بشارع ٤ متر والكائنة بشارع الهادي البشير من شارع الاربعين

ويدل تحرك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة علي رأس قوة من الشرطة لتنفيذ الإزالة أننا في دولة القانون التي تضرب بيد من حديد علي من يتلاعب بأرواح المواطنين من خلال بناء عقارات مخالفة تهدد حياة قاطنيها.



وأشاد أهالي حي السلام بجهود محافظ القاهرة التي يبذلها في إزالة العقارات المخالفة وخاصة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة بهدم هذا العقار المكون من ١٨ دور من الدور الأول الي الدور الثامن عشر، ولأن وجود هذا العقار يشكل خطرا كبيرا علي حياة المواطنين ووصفه الأهالي بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة سكان المنطقة بالكامل في حال انهيارها قد تتسبب في وفاة الكثير من المواطنين



"تحركات مشبوهة حالت دون تنفيذ القرار "

ولكن هناك تحركات مشبوهة وتدخلا من أحد أعضاء مجلس النواب حال دون تنفيذ قرار الإزالة بعد مغادرة المحافظ موقع العقار بالرغم من وجود معدات الإزالة الخاصة بالمحافظة أعلي العقار وتم هدم الرووف فقط.



٣٠٠ تلغراف لرئيس الجمهورية ضد رئيس حي السلام أول



خوفا من الأهالي علي أرواحهم وأرواح أطفالهم بعد أن شعروا بأن الأمور تم تطبيخها مع الحي وقسم شرطة السلام نظير تدخل أحد أعضاء مجلس النواب قاموا بإرسال عدد ٣٠٠ تلغراف لرئاسة الجمهورية ولرئيس الوزراء ووزير التنميه المحليه وذلك للضغط علي حي السلام لتنفيذ قرار الازالة وخاصة أن العقار المذكور به تشققات وميول تهدد حياة السكان القاطنين بالعمارات المجاورة، حيث يضم هذا العقار المخالف عدد ١٠٨ شقق علي شارع ٤ متر بدون أساسات مؤهلة لذلك.

ويتساءل سكان المنطقة هل يعلم المحافظ بآنه بعد مغادرته الموقع لم تتم إزالة العقار بالكامل رغم إصدار المحافظة بيانا إعلاميا بذلك ولكن تقاعس رئيس حي السلام أول أوقف الإزالة.

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