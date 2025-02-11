الشركات العقارية تتسابق على الاستثمار بالتجمع السادس

تتسابق الشركات العقارية على الفوز واقتناص فرص استثمارية جديدة بمنطقة التجمع السادس، منطقة مثلث الأمل سابقًا، بالقاهرة الجديدة، ويشهد التجمع السادس إقبالًا كبيرًا من الشركات العقارية على إطلاق حزمة جديدة من مشروعات التطوير والتنمية العمرانية.

وتطرح الوزارة بشكل دوري عددا من قطع الأراضي الاستثمارية بالتجمع السادس، والتي صارت قبلة الاستثمار بالقاهرة الجديدة.

وتنفذ الوزارة مشروعات الطرق والمرافق ومختلف خدمات ومشروعات البنية التحتية بالتجمع السادس.

التجمع السادس تصل مساحته إلى 4800 فدان، ويقع بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، كما يتميز بقربه من العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقًا للمخطط الاستراتيجي والتفصيلي للتجمع السادس بالقاهرة الجديدة، فإنه سيكون الامتداد التجاري والإداري للمدينة، بحيث يكون طريق التسعين الجنوبي الذي يمتد ليقطع التجمع السادس هو المحور التجاري والإداري والخدمي بالتجمع السادس، فيما تتضمن باقي المساحات بالتجمع إنشاء مشروعات عمرانية وسكنية.

كما يتضمن المخطط التفصيلي للتجمع السادس تخصيص قطع أراضٍ بمساحات صغيرة ضمن مشروع أراضي "بيت الوطن" الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمصريين العاملين بالخارج؛ حيث تصل إجمالي مساحة هذه القطع إلى 240 فدانًا.

وأعلنت عدد من الشركات العقارية طرح مشروعات جديدة بالتجمع السادس، وعلى رأسها شركة Cred، وسبق وأطلقت أكبر مشروعاتها على الإطلاق، مشروع “Ever New Cairo” على مساحة 128.5 فدان، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

كما أطلقت شركة هوم تاون للتطوير العقاري مشروعا جديدا وهو مشروع هوم ريزيدنس «Home Residence» باستثمارات 7 مليارات جنيه، واعتبرت الشركة المنطقة من أكثر المناطق وجهة قوية للمستثمرين والعملاء في منطقة شرق القاهرة.

وأكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، على أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبذل جهودًا قوية وسريعة لترفيق هذه المنطقة وتنفيذ بنية تحتية بها والخدمات الأساسية التي تتكامل مع جهود المطورين لتعمير هذه المنطقة وخلق حياة بها، حيث تتمتع هذه المنطقة بأن لها مستقبلا في الاستثمار سيحقق عائدًا مميزًا للعملاء، كما أن المشروعات التي يتم إطلاقها في بداية تطوير هذه المنطقة ستكون ذات أسعار منخفضة مما يجعلها فرصة استثمارية مميزة للعملاء.

وأضاف أن منطقة التجمع السادس ستشهد خلال 2025 ظهورًا قويًا لعدد من المشروعات المميزة التي يتعرف من خلالها العملاء بصورة أكبر على مزايا هذه المنطقة، وهو ما سيطرح أمام العملاء خيارات متنوعة ومميزة ومنافسة قوية يستفيد منها العميل بشكل أساسي، مما يجعل هناك فرصا أمام العملاء يمكنهم الاستفادة منها.

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