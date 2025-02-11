السبت بدء التقديم، تفاصيل حجز وحدات جاردن سيتي الجديدة للمصريين بالخارج

يبدأ السبت المقبل 15 فبراير فتح باب الحجز والتقديم على وحدات جاردن سيتي الجديدة المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج والتي تطرحها وزارة الإسكان.

ويضم الطرح وحدات وفيلات بمشروع الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترًا مربعًا وحتى 344 مترًا مربعًا.

ومساحة الحي السكني الخامس “جاردن سيتى الجديدة ” 885 فدانًا، ويضم المشروع وحدات سكنية وفيلات بمساحات مختلفة تتراوح من 63 - 330 مترًا مربعًا.

-كما يضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، كما يضم الحي جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.

-فكرة تصميم الحي، مستوحاة من الطراز المعماري للقاهرة الخديوية القديمة حيث الأناقة والسحر معا، حيث تشبه عماراته بشكل كبير العمارات التاريخية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، مع مزج هذا المعمار بالطراز الفرنسي الحديث.

-يقع على مقربة من حي الأعمال المركزي والنهر الأخضر والبرج الأيقوني.

-المشروع الجديد يهدف لإحياء القاهرة الخديوية القديمة (وسط البلد) بتصميمها الحضري وهندستها المعمارية ومميزات المناظر الطبيعية، داخل العاصمة الادارية الجديدة، كما أن المشروع يحاكي نفس تجربة التسوق بالتجزئة في الشوارع من خلال وجود الوحدات السكنية والمحال التجارية فى شارع واحد، مع وجود الوحدات السكنية على مستوى مرتفع عن محيط الشارع، مع وجود حدائق داخلية لكافة المباني.

-تم تشييد المشروع على أحدث أساليب العمارة والتصميم وأنماط Baroque, Rococo ,Art Deco التي تجمع بين الزخارف التراثية القديمة والتصميمات الأوروبية العصرية كعناصر رئيسية لتصميمات الواجهات.

كما تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر.

وتسلم الوزارة وحدات بالعمارة 16، يومي الإثنين 10/2/2025، والثلاثاء 11/2/2025، ووحدات بالعمارة 17، يومي الأربعاء والخميس 12 و13/2/2025، ووحدات بالعمارة 18، يومي الأحد والإثنين 16 و17/2/2025، ووحدات بالعمارة 19، يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19/2/2025، ووحدات بالعمارة 20 يومي الخميس والأحد 20 و23/2/2025، ووحدات بالعمارة 21 يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25/2/2025، ووحدات بالعمارة 22، يومي الأربعاء والخميس 26 و27/2/2025.

وسيتم تسليم وحدات بالعمارة 23، يومي الأحد والإثنين 2 و3/3/2025، ووحدات بالعمارة 24، يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5/3/2025، ووحدات بالعمارة 25، يومي الخميس والأحد 6 و9/3/2025، ووحدات بالعمارة 26 يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11/3/2025، ووحدات بالعمارة 27، يومي الأربعاء والخميس 12 و13/3/2025، ووحدات بالعمارة 28، يومي الأحد والإثنين 16 و17/3/2025، ووحدات بالعمارة 29، يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19/3/2025، ووحدات بالعمارة 30، يومي الخميس والأحد 20 و23/3/2025، ووحدات بالعمارة 31، يومي الإثنين والأربعاء 24 و26/3/2025، ووحدات بالعمارة 32، يومي الخميس 27/3/2025، والأحد 6/4/2025، ووحدات بالعمارة 33، يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8/4/2025، ووحدات بالعمارة 34، يومي الأربعاء والخميس 9 و10/4/2025.

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