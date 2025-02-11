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رياضة

ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي 


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، تشواميني، أسينسيو، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، سيبايوس.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلنيجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي

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موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد 


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد 


تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS 1.
 

وحدث مانشستر سيتي  قائمته في دوري أبطال أوروبا، بعد مرحلة الدوري وقبل مراحل خروج المغلوب، حيث أضاف 3 لاعبين جدد وهم المصري عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف ونيكو جونزاليس.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في شهر يناير الماضي، وشارك في 3 مباريات ضد كل من تشيلسي، آرسنال وليتون أورينت.

 

كان مانشستر سيتي أنهى مرحلة الدوري من الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، في المركز الثاني والعشرين، في حين أن ريال مدريد تواجد في المركز الحادي عشر، وأسفرت قرعة الملحق عن صدام مكرر بين الفريقين.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.


ويلتقي المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد مباراتي الذهاب والإياب، مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، حسب قرعة ستتم يوم الجمعة 21 فبراير.

 

 

 

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