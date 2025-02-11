رئيس جهاز العبور الجديدة يكشف معدلات تنفيذ شقق سكن كل المصريين

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين نموذج الـ٩٠م بالحي الـ١٥-١٦ والذى يضم ٦٣٨ عمارة بإجمالى ١٥٣١٢ وحدة وأعمال المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالمدينة.

وتفقد رئيس الجهاز سير العمل في المشروعات المختلفة من المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي كما أكد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المتفق عليها كما شدد على ضرورة استكمال الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية بأعلى معايير الجودة لضمان تسليم وحدات سكنية آمنة وسكنية بالكامل.

وقام رئيس الجهاز بجولة تفقدية لمشروعات الخدمات بالأحياء المذكورة لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ المدارس والمراكز الطبية والأسواق التجارية بالإضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى التي تهدف إلى تلبية احتياجات السكان وأكد رئيس الجهاز على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان توفير بيئة خدمية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وكما شملت الجولة تفقد أعمال المرافق حيث تابع رئيس الجهاز تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للتأكد من سير العمل وفق المواصفات الفنية المطلوبة كما تفقد سيادته أعمال ربط الطبقة الاسفلتية بالطرق الرئيسية والطرق المحيطة بالعمارات والرصف وأماكن انتظار السيارات وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات في الجزر والأرصفة والمشايات بين العمارات وكذا أعمال تنسيق الموقع مشددًا ضرورة اتباع المواصفات الفنية وعلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة في رصف الطرق حرصا على سلامة المواطنين وضرورة الالتزام بالجودة في التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات متكاملة للسكان.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الجهود في الفترة المقبلة مع مراعاة الدقة في التنفيذ والتأكد من أن جميع الأعمال تتوافق مع المواصفات الفنية والمعايير البيئية المعتمدة وأشار إلى أن الالتزام بالجودة لا يتوقف فقط على مرحلة التنفيذ بل يشمل أيضًا مرحلة المتابعة المستمرة للأعمال بعد إتمامها.

وأكد رئيس الجهاز على استمرار المتابعة اليومية لكافة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمرافق في مدينة العبور الجديدة مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءًا مهمًا من خطة الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين في المناطق الجديدة، وكذلك المساهمة في تطوير البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة التي تشهد تنمية مستدامة.

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