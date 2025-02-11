الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رادارات المرور تلتقط 850 مخالفات التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

رادارات المرور تلتقط
رادارات المرور تلتقط 850 مخالفات التحدث في الهاتف

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بمنطقة حلوان

حكم قضائي ضد شاب بتهمة ابتزاز فتاة في المنوفية

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة،عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و850 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور التحدث في الهاتف المحمول الطرق السريعة والصحراوية السير بدون ترخيص تجاوز السرعة المقررة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بمنطقة حلوان

حكم قضائي ضد شاب بتهمة ابتزاز فتاة في المنوفية

تحرير 50 ألفا و487 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 11 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

القبض على مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

ضبط عنصر إجرامى بأسيوط للاتجار بالأسلحة النارية ومواد مخدرة

ضبط شخصين بدمياط لإطلاق أعيرة نارية تجاه الكلاب الضالة مما أدى إلى نفوقها
ads

الأكثر قراءة

مات من الضرب والتعذيب، قصة لص كفر الدوار الجائع تثير الغضب.. ونشطاء: كانوا سلموه للشرطة

خالد الغندور: زيزو قد يشارك في كأس العالم للأندية مع هذا الفريق

الزمالك بـ10 لاعبين يقتنص فوزا صعبا من فاركو في الدوري المصري

قبل مواجهة الأهلي، رباعي الزمالك يغيب عن مباراة بتروجيت

الحقيقة الكاملة لمنع المحكوم عليه غيابيًّا من التصرف في أمواله

برودة ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

الصحة تعلن اسماء الفائزين في قرعة بعثة الحج الطبية لموسم 2025

مسؤول إسرائيلي: لا يجب تهجير سكان غزة إلى دول تربطنا بها اتفاقيات سلام

منوعات

المزيد

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

30 مليون يورو فارقا.. الأهلي يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجرح في المنام وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

ما حكم الشرع في ارتداء الملابس على الموضة المستوردة من الخارج؟، أمين الفتوى يجيب

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

المزيد
الجريدة الرسمية