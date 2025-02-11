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رياضة

مبابي VS هالاند،أرقام نجمي ريال مدريد ومان سيتي قبل مواجهة الليلة بدوري الأبطال

كيليان مبابي وهالاند،
كيليان مبابي وهالاند، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أرقام هالاند مع السيتي ومبابي مع ريال مدريد 

وواجه إرلينج هالاند، فريق ريال مدريد في مسيرته، في 4 مناسبات بدوري أبطال أوروبا، جميعها بقميص مانشستر سيتي.

وحقق الفوز مرتين مع فريقه مقابل تعادل وخسارة واحدة.

ولعب هالاند مع سيتي هذا الموسم 33 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل 25 هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وخاض هالاند مع السيتي 8 مباريات أحرز خلالها 6 أهداف.

أرقام مبابي مع ريال مدريد 

 خاض مبابي مع الريال 34 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وخاص مبابي  هذا الموسم في دوري الأبطال 8 مباريات، أحرز 3 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

كيليان مبابي أمام مانشستر سيتي

لعب  5 مباريات
ساهم في  4 مساهمات
أحرز 3 أهداف
صنع 1 اسيست

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد 


تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS 1.
 

كان مانشستر سيتي أنهى مرحلة الدوري من الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، في المركز الثاني والعشرين، في حين أن ريال مدريد تواجد في المركز الحادي عشر، وأسفرت قرعة الملحق عن صدام مكرر بين الفريقين.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.


ويلتقي المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد مباراتي الذهاب والإياب، مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، حسب قرعة ستتم يوم الجمعة 21 فبراير.

 

وقام مانشستر سيتي بتحديث قائمته في دوري أبطال أوروبا، بعد مرحلة الدوري وقبل مراحل خروج المغلوب، حيث أضاف 3 لاعبين جدد وهم المصري عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف ونيكو جونزاليس.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في شهر يناير الماضي، وشارك في 3 مباريات ضد كل من تشيلسي، آرسنال وليتون أورينت.

 

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