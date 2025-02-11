غضب أعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج.. وقرار الأعلى للجامعات برفع رسوم الخدمة المميزة لـ4 آلاف دولار يهدد بعودة الأساتذة

أثار منشور المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس المرافقين، والذي يقضي الموافقة على تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة/ للزوج، غضب المعارين للخارج.

تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين

قال أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تعليقا على قرار تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة/ للزوج لـ4 آلاف دولار: إن الرسوم المقررة مبالغ فيها، مع اعتبار أيضا أن المرافق في أغلب الأحيان غير متعاقد مع جهة عمل معينة.



وتابع عضو هيئة التدريس، أن المبلغ سوف يتكبده المعار نفسه غير المعلوم قيمة تعاقده بالخارج والذي قد تكون القيمة المتعاقد عليها هي نفسها الرسوم المطلوبة ففي كل الأحوال الرسوم ترهق كاهل الأسرة المعارة للخارج.

واعترض عدد من أعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج المرافقين للزوجة/للزوج، على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة/ للزوج لـ4 آلاف دولار، مؤكدين أن القرار غير قانوني.

وأوضحوا أن القرار لا يتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة بالخارج، الأمر الذي سيدفعهم في نهاية المطاف إلى قطع الإعارة والعودة.

وأثار منشور المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس المرافقين، والذي يقضي الموافقة على تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة/ للزوج، غضب المعارين للخارج، ووصفوه بأنه غير قانوني.

وجاء في نص القرار:

أولًا: الموافقة على تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة للزوج.

ثانيا: أن يكون مقابل الخدمة المقدمة طبقًا للبند أولًا كالآتي:

من العام الثاني حتى العام السادس

مدرس 500 دولار

أستاذ مساعد 1000 دولار

أستاذ 1500 دولار

من العام السابع حتى العام العاشر

مدرس 2000 دولار

أستاذ مساعد 2500 دولار

أستاذ 3000 دولار

أكثر من عشر سنوات

مدرس 3000 دولار

أستاذ مساعد 3500 دولار

أستاذ 4000 دولار

ثالثًا: توزع المبالغ المبينة في البند ثانيًا وفقًا للضوابط الآتية:

حصة الجامعة المعنية ٤٥% مع تفويض مجلس الجامعة المختص في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٤٥% مع تفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

حصة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ۱۰% مع تفويض أمين المجلس الأعلى للجامعات في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

رفع قيمة التجديد لمن فوق الـ 10 سنوات إعارة بالخارج إلي 5000 دولار

جدير بالذكر المجلس الأعلى للجامعات وافق العام الماضي علي قرار بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس، والذي يقضي برفع قيمة التجديد لمن فوق الـ 10 سنوات إعارة بالخارج إلي 5000 دولار، وإنشاء منصة للعاملين بالخارج.

وجاء في نص المنشور أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ متابعة اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بشأن مناقشة موضوع إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

استعرض المجلس الموضوع في ضوء ما أوضحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٦) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲٠٢٤/١٠/٢٣ بالنسبة لوضع تصور نهائي فيما يخص مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ما يلي:

يتولى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافاة المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء - خلال شهر كحد أقصى - ببيان بأسماء أعضاء هيئة التدريس المطلوب مد إعاراتهم لمن تجاوز العشر سنوات محدد به التخصص والقسم ومرفق به تصديق مجلس القسم والكلية والجامعة بالموافقة على من الإعارة مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل، تمهيدًا لاستصدار القرار اللازم في هذا الشأن بناء على موافقة مجلس القسم والكلية والجامعة.

وقيام أعضاء هيئة التدريس الذين تمت الموافقة على مد إعارتهم لمن تجاوز العشر سنوات بالسير في بدء التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا الشأن.

الموافقة على إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية بالوزارة تختص بتلقي طلبات الإعارات والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفحص الطلبات واستيفاء إجراءات العرض على المجالس المختصة واستخراج القرارات من السلطة المختصة بحسب الأحوال بمراعاة ما ورد في البند السابق لحين إنشاء البوابة الإلكترونية وذلك نظير مقابل الخدمة المميزة الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يجاوز ) ما بين ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ دولار أمريكي ) للمد من ٦-١٠ و٥٠٠٠٣٠٠- دولار أمريكي للمد لمن يتجاوز الـ ١٠ سنوات.

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