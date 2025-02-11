بالأسماء، حركة تنقلات قيادات مديرية التعليم بالإسكندرية

أصدر الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحركة تغييرات موسعة

ووفق بيان، شملت الحركة تكليف عبدالحميد المصري، مديرا عاما للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، خلفا لنجلاء سليم، التي تم تكليفها بالعمل وكيل المديرية

كان عبد الحميد المصري شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في المديرية ثم مديرا عام للتعليم الابتدائى.

وشملت الحركة تكليف السيد الأزوك، وكيل إدارة الجمرك مديرا عاما لإدارة العامرية التعليمية وتكليف مدحت بيومي كبير معلمين وكيلا لإدارة الجمرك التعليمية، وتضمن القرار أيضا تكليف هشام عثمان وكيلا لإدارة المنتزة ثان التعليمية.

وقال أبوزيد: إن الهدف من الحركة هو ضخ دماء جديدة لتطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية والإدارية والإشرافية في المحافظة.

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