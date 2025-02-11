الزمالك يواصل انتصاراته في الدوري، هدف بنيران صديقة يمنح الأبيض 3 نقاط جديدة على حساب فاركو، الإيقافات تضرب الفريق قبل مواجهة بتروجيت، وجروس يثير الجدل بسبب مستقبله

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مهما على مضيفه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك على فاركو هو الثاني لأبناء ميت عقبة على التوالي في الدوري الممتاز بعد الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بالدوري الممتاز بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة 3 مباريات.

الزمالك يرد على أنباء إيقاف زيزو في مباراة بتروجيت

قال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق لن يغيب عن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الواحد السيد أن زيزو حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة اليوم أمام فاركو بعد حصوله على بطاقة صفراء من قبل في مباراة سيراميكا كليوباترا، وشدد على أن البطاقة التي حصل عليها اليوم ليست الثالثة، ولم يحصل على أي بطاقات في مباراة طلائع الجيش.

قبل مواجهة الأهلي، خماسي الزمالك يغيب عن مباراة بتروجيت

يغيب خماسي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام بتروجيت بالدوري الممتاز في الجولة الـ14، وقبل مواجهة الأهلي في الجولة الـ 15.

ويغيب عن الزمالك أمام بتروجيت كل من:" محمد شحاتة، محمد عواد، مصطفى شلبي بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات، فيما يغيب محمود جهاد لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة اليوم أمام فاركو ويغيب أيضا ناصر ماهر لإيقافه 3 مباريات بعد طرده المباشر أمام الاسماعيلي.

وسيكون الخماسي جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي يوم 22 فبراير الحالي بقمة الدوري المصري، فيما يغيب ناصر ماهر عن القمة بشكل رسمي.

جروس عن أنباء رحيله عن الزمالك: لا أقرأ اللغة العربية

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه واجه صعوبة في مباراة فاركو اليوم بسبب أرضية ملعب المباراة.

كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي إنه سعيد بالروح الجيدة للاعبين وتحقيق الفوز، ولابد من التركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجت.

وتابع جروس قائلًا:" فاركو فريق جيد، ولكن الزمالك نجح في الحد من خطورة المنافس، والتوفيق حالف فريقه في الهدف الذي سجله مدافع فاركو في مرماه بالخطأ قبل نهاية الشوط الأول".

وأوضح المدير الفني أن محمد السيد لاعب الوسط أدى بشكل جيد ولعب بروح عالية جدًا، معربًا عن أمنيته بتواجد وجاهزية جميع عناصر الفريق للمشاركة في المباريات، مشددًا أنه يفضل الحديث عن العناصر التي تشارك في المباراة.

وعلق جروس على التقارير التي تتحدث عن رحيله عن تدريب الفريق وتوليه منصب المدير الرياضي قائلًا:" لا أقرأ اللغة العربية، ولا أعلم ما يُكتب عني ولا أعرف هذه الأحاديث".

وفيما يخص البطاقات الملونة التي حصل عليها عدد من لاعبي الفريق في لقاء اليوم قال المدير الفني:" لا أفضل الحديث عن القرارات التحكيمية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراته المقبلة بعد الفوز على فاركو في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره بتروجيت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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