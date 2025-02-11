الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

تحرير 50 ألفا و487 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 50 ألفا و487 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 50 ألفا و487 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 37 ألفا و723 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و911  مخالفة السير بدون تراخيص، و13مخالفة موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفات لشروط التراخيص و19  مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة  وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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