الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم

منطقة نزلة السمان،
منطقة نزلة السمان، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 274، الصادر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، قرار وزير التنمية المحلية رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان.

وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بالتفويض للدكتور رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۵۰۳ لسنة ۲۰۲۱ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٩) بتاريخ ۱٢/١٤/ ۲۰۲۱ باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبا ومن محور المنصورية شرقا حتى حدود المنطقة الأثرية غربا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة. 
قرر
( المادة الأولى ) 

تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠٣ لسنة ۲۰۲۱ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.


( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.

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