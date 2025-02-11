شباب كفر الشيخ تنظم ورشة فنية لتصنيع الزينة وفوانيس رمضان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ورشة الأشغال اليدوية لتدريب عضوات أندية الفتاة والمرأة على كيفية صنع الزينة والفوانيس الخاصة بشهر رمضان الكريم بالخيامية، بمركز شباب شباس الشهداء بدسوق، بمشاركة 20 عضوة ، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ.

تعزيز قدرات المرأة اقتصاديا

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصاديًا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن الورشة أدارتها رانيا أبو شادى، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة، ومتابعة تنفيذ أسامة زيد، مدير إدارة شباب دسوق.

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