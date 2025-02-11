الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رياضة

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

جراديشار
جراديشار

أعلن مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عن تشكيل الأحمر لمواجهة نظيره غزل المحلة  في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة 

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة كالتالي: 

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام غزل المحلة ومواصلة انتصاراته لتضيق الخناق علي بيراميدز متصدر بطولة الدوري.

 بينما يأمل غزل المحلة هو الأخر في الفوز علي لمواصلة بدايته القوية مع مدربه بابا فاسيليو بعد تحقيق الفوز في لقاءاه الأول مع الفريق أمام مودرن سبورت2ـ1 في الجولة الماضية. 

 حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة. 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

وتبث مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

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