الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للمحلة

مران الأهلي
مران الأهلي

يختتم في السادسة مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري العام.

ومن المنتظر أن يعلن اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن القائمة التي ستخوض اللقاء بعد انتهاء المران الجماعي اليوم على أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق التجمع الخامس قبل مواجهة الغد والتي من المقرر أن تقام في السابعه مساءً على ملعب السلام 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

 

وفاز النادي الأهلي الخميس الماضي على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي تدريبات الاهلي غزل المحلة الدوري المصري استاد السلام

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

نجم الزمالك السابق يتوقع رحيل كولر عن الأهلي ويهاجم إدارة الأبيض
ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

ترامب يغادر مباراة Super Bowl بعد وصف كندريك لامار له بالأحمق (فيديو)

البلدي ترتفع 9 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 ببداية التعاملات

السبيط يرتفع لـ 340 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

منوعات

المزيد

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

لقطات توثق ظهور حيوان نادر يعاني من طفرة جينية

المزيد

خدمات

المزيد

السبيط يرتفع لـ 340 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 ببداية التعاملات

إعلان مؤشر التضخم عن يناير اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية