الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للمحلة

يختتم في السادسة مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري العام.

ومن المنتظر أن يعلن اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن القائمة التي ستخوض اللقاء بعد انتهاء المران الجماعي اليوم على أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق التجمع الخامس قبل مواجهة الغد والتي من المقرر أن تقام في السابعه مساءً على ملعب السلام

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي الخميس الماضي على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيدة، أما زعيم الفلاحين يأتي في المركز الخامس عشر حيث يمتلك غزل المحلة 11 نقطة.

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