مركز شباب الجزيرة ينظم حفلًا فنيًّا لتكريم المتفوقين دراسيًّا

نظمت إدارة مركز شباب الجزيرة، برئاسة جمال الرملي، حفلًا لتكريم المتفوقين دراسيًّا فى مختلف المراحل التعليمية الحاصلين علي اعلي الدرجات فى الثانوية العامة والأزهري والدبلومات الفنية.

وأكدت إدارة مركز شباب الجزيرة في بيان رسمي، أن حفل التكريم يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتكريم وتحفيز المتفوقين في جميع المجالات وخصوصًا الدراسية بجميع المراحل التعليمية.

مركز شباب الجزيرة ينظم حفل فني لتكريم المتفوقين دراسيا

ونظمت إدارة المركز حفل غنائي استعراضي كبير علي المسرح الروماني بمشاركة نخبة من نجوم الفن وفريق البالية الخاص بالمركز تحت إشراف سوزان منير وكورال المركز من طلبة خدمة اجتماعية تحت إشراف الدكتورة نرمين فكري.

مركز شباب الجزيرة ينظم حفل فني لتكريم المتفوقين دراسيا

وقام جمال الرملي وشريف منصور المدير التنفيذي وعبد النبي فوزي مدير النشاط الاجتماعي علي هامش الحفل الفني بتسليم شهادات التقدير والمكافآت للطلبة المتفوقين في جميع المراحل التعليمية.

مركز شباب الجزيرة ينظم حفل فني لتكريم المتفوقين دراسيا

وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بعمل فيلم تسجيلي لجميع الطلبة المتفوقين دراسيًا فى جميع المراحل تم عرضه علي شاشة عرض عملاقة علي هامش الحفل الفني.

مركز شباب الجزيرة ينظم حفل فني لتكريم المتفوقين دراسيا

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيًا

فيما نظمت إدارة مركز شباب الجزيرة، برئاسة جمال الرملي، حفلا لتكريم المتفوقين رياضيًا فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وصرف مكافآت خاصة للاعبين والأجهزة الفنية.

وأكدت إدارة مركز شباب الجزيرة في بيان رسمي، أن حفل التكريم يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتكريم وتحفيز الأبطال الرياضيين الموهوبين في جميع المراحل العمرية ومختلف الألعاب الرياضية.

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا

وقام شريف منصور المدير التنفيذي وصابر عبد الغني مدير النشاط الرياضي بتكريم أصحاب الهمم فى مختلف الألعاب وفرق كرة القدم بالمراحل العمرية المختلفة بالإضافة إلى عدد من الألعاب الفردية علي رأسها التايكوندو والسباحة والجمباز وألعاب القوى والمصارعة والكاراتيه والملاكمة والكيك بوكس والشطرنج والكونج فو.

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا

كما قامت إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بمشاركة إدارة العلاقات العامة والإعلام بتسليم اللاعبين والأجهزة الفنية شهادات التقدير والمكافآت فى احتفالية داخل ملعب كرة القدم والصالات الرياضية المختلفة الخاصة بكل لعبة.

وشارك اللاعبون المكرمون بمجموعة من العروض الرياضية الخاصة قبل مراسم الاحتفال والتكريم.

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا

يأتي هذا في إطار التعاون بين اللجنة المشرفة علي المركز والإدارة من أجل رعاية ودعم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

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