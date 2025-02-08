إرتباك داخل جهاز منتخب الشباب بسبب أمم إفريقيا للمحليين

منتخب الشباب، تسيطر حالة من الإرتباك على الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، بعدما تأكد مشاركة الفريق في مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

يأتي ذلك بسبب رغبة الجهاز الفني لمنتخب الشباب في التركيز على إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر أبريل المقبل، والمؤهلة لكأس العالم للشباب في شيلي خلال العام الجاري.

منتخب الشباب يشارك في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

كان مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، قرر في وقت سابق المشاركة بمنتخب الشباب مواليد 2005 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، ومنح المدير الفني للفريق أسامة نبيه المدير الفني حرية تدعيم الفريق بلاعبي أندية الدوري الممتاز في حدود لاعب واحد من كل فريق بحسب رغبته

أسامة نبيه رفقة معاونيه، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة يوم ١٣ فبراير الجاري لتحديد الفريق المنافس لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، على أن تقام المباراة قبل نهاية فبراير الجاري، وهو ما يفرض على الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه سرعة تجميع الفريق وتجهيزه للمباراة المرتقبة، بعد أن كان مقرر أن يدخل منتخب الشباب معسكرا تدريبيا يوم 20 فبراير الجاري، ضمن برنامج إستعداداته لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

حيرة داخل جهاز منتخب الشباب

وبات الجهاز الفني لمنتخب الشباب حائرا بين تجهيز منتخب الشباب لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، أو إعادة تشكيل قائمة الفريق وتجهيزه لتصفيات أمم إفريقيا للمحليين بعد دعمه بلاعبي الفريق الأول في أندية الدوري الممتاز، لاسيما أن الوقت ضيق قبل كلا الإرتباطين الرسميين.

تأجيل أمم إفريقيا للمحليين

جدير بالذكر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرر تأجيل موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للمحليين لتقام في شهر أغسطس المقبل، بدلا من فبراير، بسبب عدم إستكمال أعمال البنية التحتية في الدول الثلاث التي تستضيف البطولة وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا

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