الثلاثاء 11 فبراير 2025
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سياسة

اقتصادية النواب تناقش ملف حظر تصدير النباتات الطبية والعطرية

اجتماع لجنة الشئون
اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دياب، بشأن قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار منشور رقابي يحظر تصدير النباتات الطبية والعطرية، إلا بعد ثبوت خلوها من متبقيات المبيدات والأدوية رغم وجود عدد من الدول تسمح بدخول هذه النباتات حتى ولو كان بها نسب معينة من هذه المتبقيات.

 

توعية الفلاحين بشأن خطورة متبقيات المبيدات 

ومن جانبه طالب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، بضرورة أن تكون هناك حملة إعلانية لتوعية المزارعين بهذا الأمر.

 

حجم تصدير الحاصلات الزراعية

وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: نصدر 6 ملايين طن محاصيل وخضروات وفاكهة سنويا، والمجلس التصديري نظم حملات توعية، للحفاظ على حجم التصدير، والتوسع فيه، والعمل على التوعية طوال الوقت، متسائلا عن دور الإرشاد الزراعي في هذا الصدد. 

 

استخدام الطرق الحديثة في توعية المزارعين

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة التوعية بالوسائل الحديثة التي تتناسب مع العصر الحالي والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

ولفت سليمان، إلى أن دور اللجنة في المطالبة بزيادة البند المخصص للتوعية والحملات الدعائية في الموازنة العامة الجديدة.

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النواب الشئون الاقتصادية لجنة الشئون الاقتصادية المبيدات التصدير الإرشاد الزراعي

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