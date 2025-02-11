أول تعليق من رابطة الدوري الإسباني ضد بيان ريال مدريد

استنكرت رابطة الدوري الإسباني، بيان نادي ريال الذي هاجم خلاله التحكيم، عقب مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني، بسبب عدم طرد كارلوس روميرو.

وكان ريال مدريد أصدر بيانًا الأسبوع الماضي، هاجم من خلاله رابطة التحكيم، وأكد أنها تفتقد للنزاهة.

وأكدت إذاعة "كوبيه" الإسبانية، أن رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، تستنكر بيان ريال مدريد بسبب ذلك البيان ضد الحكام، وأن بيان رابطة الليجا جاء بناء على طلب بقية أندية الدوري الإسباني، التي هاجمت ريال مدريد بشأن البيان الذي اعتبرته الأندية ضد كرة القدم الإسبانية.

وقدمت رابطة الليجا، شكوى إلى اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما أكد خافيير تيباس رئيس الرابطة في وقت سابق أنه سيدين ما فعله ريال مدريد بالبيان، وكذلك التقارير التي تم بثها عبر تلفزيون النادي الرسمي، حيث سيتم فتح تحقيق بشأن البيان الصادر من ريال مدريد ورد رابطة الدوري الإسباني وكذلك الأندية بالليجا، وقد ينتهي الأمر بعقوبة النادي الملكي.

لاعب ريال مدريد مهدد بالسجن 5 سنوات بسبب قضية جنسية

في سياق آخر، بات أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، مُهددا بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب اتهامه في قضية جنسية.

وكشفت صحيفة "الكونفيدينشال" الإسبانية، أن راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد، يواجه تهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وقعت في لاس بالماس، عندما قام مع العديد من زملائه بتصوير فتاتين دون موافقتهما، من بينهم قاصرًا.

أضافت الصحيفة الإسبانية، أن محكمة لاس بالماس رفضت طلب أسينسيو بأرشفة القضية، ولا يزال لاعب ريال مدريد متهم، بتداول الفيديو الاباحي بين زملائه مع قاصر من جزر الكناري، حيث لاحظت إحدى الفتيات أنه تم تصويرها، وقد طلبت حذف الفيديو، ولكنهم كذبوا عليها قائلين إنهم فعلوا ذلك.

وشددت الصحيفة على أن أسينسيو متهم، ليس فقط في جريمة الكشف عن الأسرار التي يمكن أن تكون جريمة بسيطة، ولكن أيضا في جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات بمجرد عرضه لهذا الفيديو على طرف ثالث.

وكشفت الصحيفة أيضًا، عن محادثات عبر تطبيق "WhatsApp" بين ماركو وزملائه في فئات شباب ريال مدريد، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وهم يتحدثون عن الواقعة، مع بعض الألفاظ البذيئة.

من ناحة أخرى، يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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