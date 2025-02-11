لاعب ريال مدريد مهدد بالسجن 5 سنوات بسبب قضية جنسية

بات أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، مُهددا بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بسبب اتهامه في قضية جنسية.

وكشفت صحيفة "الكونفيدينشال" الإسبانية، أن راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد، يواجه تهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وقعت في لاس بالماس، عندما قام مع العديد من زملائه بتصوير فتاتين دون موافقتهما، من بينهم قاصرًا.

أضافت الصحيفة الإسبانية، أن محكمة لاس بالماس رفضت طلب أسينسيو بأرشفة القضية، ولا يزال لاعب ريال مدريد متهم، بتداول الفيديو الاباحي بين زملائه مع قاصر من جزر الكناري، حيث لاحظت إحدى الفتيات أنه تم تصويرها، وقد طلبت حذف الفيديو، ولكنهم كذبوا عليها قائلين إنهم فعلوا ذلك.

وشددت الصحيفة على أن أسينسيو متهم، ليس فقط في جريمة الكشف عن الأسرار التي يمكن أن تكون جريمة بسيطة، ولكن أيضا في جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات بمجرد عرضه لهذا الفيديو على طرف ثالث.

وكشفت الصحيفة أيضًا، عن محادثات عبر تطبيق "WhatsApp" بين ماركو وزملائه في فئات شباب ريال مدريد، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وهم يتحدثون عن الواقعة، مع بعض الألفاظ البذيئة.

مانشستر سيتي وريال مدريد

من ناحة أخرى، يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، تشواميني، أسينسيو، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلنيجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS 1.

وحدث مانشستر سيتي قائمته في دوري أبطال أوروبا، بعد مرحلة الدوري وقبل مراحل خروج المغلوب، حيث أضاف 3 لاعبين جدد وهم المصري عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف ونيكو جونزاليس.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في شهر يناير الماضي، وشارك في 3 مباريات ضد كل من تشيلسي، آرسنال وليتون أورينت.

كان مانشستر سيتي أنهى مرحلة الدوري من الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بنظامه الجديد، في المركز الثاني والعشرين، في حين أن ريال مدريد تواجد في المركز الحادي عشر، وأسفرت قرعة الملحق عن صدام مكرر بين الفريقين.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

ويلتقي المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد مباراتي الذهاب والإياب، مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، حسب قرعة ستتم يوم الجمعة 21 فبراير.

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