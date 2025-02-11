شباب كفر الشيخ: ختام التصفيات التمهيدية بالدوري المعلوماتي ضمن مهرجان إبداع

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع "مراكز الشباب الموسم الخامس في دوري المعلومات، والتي أقيمت بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة 30 شابا وفتاة للتنافس في مجالات الأدب والتاريخ والجغرافيا والعلوم والرياضة والفنون، وقد جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المهرجان يقام ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

تفاصيل المهرجان

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المهرجان يشمل ثلاث عشرة مجال متنوع؛ كالشعر، و الدوري الثقافي المعلوماتي، والإنشاد الديني والترانيم، والعروض المسرحية، والفنون الشعبية، والموسيقى والكورال، وفردي وجماعي، والأفلام القصيرة، والألعاب الإلكترونية، والتعليق الرياضي، والمراسل الإذاعي والتلفزيوني، والرواية، والقصة القصيرة، والموال الشعبي، والفنون التشكيلية.

ويعد المهرجان أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة فى إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها، لإكتشاف المواهب الشبابية، وقام بالتحكيم فى التصفيات التمهيدية بالدوري المعلوماتى أساتذة متخصصين، وهم الدكتور رشدى العدوى، والدكتور وليد إسماعيل، وإيهاب جاد، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب، وفريق عمل الإدارة العامة للشباب.

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