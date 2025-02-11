الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شباب كفر الشيخ: ختام التصفيات التمهيدية بالدوري المعلوماتي ضمن مهرجان إبداع

ختام التصفيات التمهيدية
ختام التصفيات التمهيدية بالدوري المعلوماتي

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع "مراكز الشباب الموسم الخامس في دوري المعلومات، والتي أقيمت بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة  30 شابا وفتاة  للتنافس في مجالات الأدب والتاريخ والجغرافيا والعلوم والرياضة والفنون، وقد جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

المهرجان يقام ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

 

تفاصيل المهرجان

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المهرجان يشمل ثلاث عشرة مجال متنوع؛ كالشعر، و الدوري الثقافي المعلوماتي، والإنشاد الديني والترانيم، والعروض المسرحية، والفنون الشعبية، والموسيقى والكورال، وفردي وجماعي، والأفلام القصيرة، والألعاب الإلكترونية، والتعليق الرياضي، والمراسل الإذاعي والتلفزيوني، والرواية، والقصة القصيرة، والموال الشعبي، والفنون التشكيلية.

 

txt

فحص 1226 مواطنًا ضمن قافلة طبية مجانية بقرية حصة الغنيمي في كفر الشيخ

ويعد المهرجان أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة فى إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها، لإكتشاف المواهب الشبابية، وقام بالتحكيم فى التصفيات التمهيدية بالدوري المعلوماتى  أساتذة متخصصين، وهم الدكتور  رشدى العدوى، والدكتور وليد إسماعيل، وإيهاب جاد، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب، وفريق عمل الإدارة العامة للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات مهرجان ابداع دوري المعلومات الشباب كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وهؤلاء يحق لهم الحضور

حمد بن جاسم: القمة العربية المقبلة في مصر لن تكون كغيرها لهذا السبب

منوعات

المزيد

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل صلاح مصدق.. ثمانية مغاربة ارتدوا قميص الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية