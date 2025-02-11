توقيع ومناقشة "أخوية الطبقة المتوسطة" لـ عمر طاهر بالإسكندرية في هذا الموعد

تنظم دار الكرمة للنشر والتوزيع، بالتعاون مع مركز جيزويت الإسكندرية، في تمام السادسة من مساء السبت المقبل الموافق 15 فبراير الجاري، حفل توقيع ومناقشة كتاب “أخوية الطبقة المتوسطة.. في وداع الأربعينيات” للكاتب عمر طاهر.

حفل توقيع ومناقشة كتاب أخوية الطبقة المتوسطة

ويقول عمر طاهر في هذا الكتاب: «لا أشعر بالأسى تجاه الفرص التي أهدرتها، يكلل الامتعاض نظرتي للفرص التي أهدرتني، كنت أدخر لها أفضل مما حصَّلَته بطريقتها... خسارة.

وتابع: لا أعترف بسوء الحظ، وأرى أن كل ما عشته هو الأمثل بالنسبة لقدراتي، وأتقبل وجهة نظر المقربين فيَّ بأنني زاهد وعدمي باعتبارها قصة نجاح، وأود بعد وفاتي أن أتبرع بجسمي للأبحاث التي تفسر الشعور بالامتنان.. هل حققت ما أحلم به؟ ربما. لكن الأكيد أنني حققت ما لم أحلم به".

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