الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد

توقيع كتاب عمر طاهر،
توقيع كتاب عمر طاهر، فيتو

تقيم دار الكرمة للنشر والتوزيع، حفل توقيع كتاب “أخوية الطبقة المتوسطة” للكاتب عمر طاهر، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، والذي ينطلق يوم الخميس المقبل. 

كتاب أخوية الطبقة المتوسطة 

ويقول عمر طاهر في هذا الكتاب: «لا أشعر بالأسى تجاه الفرص التي أهدرتها، يكلل الامتعاض نظرتي للفرص التي أهدرتني، كنت أدخر لها أفضل مما حصَّلَته بطريقتها... خسارة.
لا أعترف بسوء الحظ، وأرى أن كل ما عشته هو الأمثل بالنسبة لقدراتي، وأتقبل وجهة نظر المقربين فيَّ بأنني زاهد وعدمي باعتبارها قصة نجاح، وأود بعد وفاتي أن أتبرع بجسمي للأبحاث التي تفسر الشعور بالامتنان.. هل حققت ما أحلم به؟ ربما. لكن الأكيد أنني حققت ما لم أحلم به"

 

 

الكاتب عمر طاهر 

عمر طاهر من مواليد صعيد مصر في منتصف السبعينيات، صدر له العديد من الكتب الناجحة، من بينها: «صنايعية مصر: مشاهد من حياة بعض بناة مصر في العصر الحديث» (جزءان)، و«كُحل وحَبَّهان - رواية»، و«أثر النبي: قصص قصيرة من وحي السيرة»، و«إذاعة الأغاني: سيرة شخصية للغناء»، و«مَن علَّم عبد الناصر شُرب السجائر؟»، و«شكلها باظت: ألبوم اجتماعي ساخر».

كما أصدر عدة دواوين شعرية من بينها: «وضع محرج»، و«قهوة وشيكولاتة»، و«مشوار لحد الحيطة»، وكتب أغنيات لكثيرين من بينهم: حمزة نمرة، وكايروكي، وسعاد ماسي، ومحمد عساف، ورامي صبري، وأصالة، وأحمد عدوية، وأحمد سعد، ومدحت صالح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتاب أخوية الطبقة المتوسطة عمر طاهر الكاتب عمر طاهر معرض القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الدولي للكتاب
ads

الأكثر قراءة

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

بعد اعتماده جنسين ذكر وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

مصر ضمن الـ 10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

موعد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل، انخفاض 11 صنفا من الخضار اليوم بسوق العبور

ماذا يعني إعلان ترامب الطوارئ في مجال الطاقة وكيف يؤثر على السوق العالمي؟

منوعات

المزيد

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

سيناتور أمريكي يثير جدلا بثيابه خلال حفل تنصيب ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 21-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالرغبة فى الابتعاد عن المقربين

سبب نزول سورة يونُس وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية