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أخبار مصر

توفير الأسمدة والتقاوي وتحسين الإنتاج، ملفات زراعية على طاولة الحكومة

وزير الزراعة، فيتو
وزير الزراعة، فيتو

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة، وفي مقدمتها جهود توفير الأسمدة والتقاوي، وتحسين الإنتاج الزراعي.  

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية استمرار توفير السلع والمنتجات الزراعية بأسعار مناسبة في جميع المنافذ التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة التوسع في فتح المنافذ الثابتة والمتنقلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.  

من جانبه، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على ضخ السلع بأسعار مخفضة من خلال 14 معرضًا، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب المحافظات والمناطق النائية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية.  

كما استعرض الوزير جهود زيادة المساحات المزروعة، ودعم المزارعين عبر توفير التقاوي الجيدة والأسمدة المدعمة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية الفعالة.  

وأشار الوزير إلى التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه، والاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة.  

وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة إجراءات الوزارة في مجال الإنذار المبكر لمواجهة تغيرات المناخ، والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لمحاصيل القمح والأرز والذرة، بما يضمن تحقيق إنتاجية أعلى بجودة أفضل.  

كما تناول اللقاء جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمشروع القومي للبتلو، إضافة إلى تعزيز الإجراءات البيطرية المتكاملة لتحسين إنتاجية السلالات وتوفير الأعلاف.  

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

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الإنذار المبكر تغيرات المناخ التقاوي المعتمدة القمح الأرز الذرة المشروع القومي للبتلو الأسمدة المدعمة

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