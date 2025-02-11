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أخبار مصر

الحكومة: استقبلنا 3 ملايين طلب تصالح خلال 2024 ونقدم تسهيلات للمواطنين في جميع المحافظات

ازالة مخالفات البناء
ازالة مخالفات البناء
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التصالح في مخالفات البناء، شهد ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة طفرة غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية عن فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح في مختلف المحافظات، ضمن الجهود المستمرة لضبط منظومة العمران وتيسير الإجراءات على المواطنين.  

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حوكمة البناء والتخطيط العمراني، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان تطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة للراغبين في التصالح.  

وأوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت معدلات إنجاز قياسية في فحص ودراسة الطلبات، مع اتخاذ خطوات جادة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين، مما أسهم في تقنين أوضاع العديد من العقارات المخالفة وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.  

وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي استهدف سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح، وذلك بهدف تزويدهم بالخبرات الفنية اللازمة، وتوضيح الإجراءات التنظيمية، لضمان تنفيذ القانون بفاعلية وسرعة.  

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، على ضرورة مواصلة الجهود لحسم ملف التصالح، وتقديم التسهيلات المطلوبة للمواطنين، مع فرض الرقابة الصارمة لمنع أي مخالفات جديدة.  

تقنين أراضي الدولة 

وفيما يتعلق بتقنين أراضي الدولة، أوضح التقرير الحكومي أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإنجاز على مستوى العديد من المحافظات، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها وتسهيل الإجراءات للمواطنين، بما يضمن تنظيم البناء ومنع العشوائيات مستقبلًا.  

يُذكر أن ملف التصالح وتقنين أراضي الدولة يعد من أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة، في ظل الجهود المبذولة لضبط المخالفات العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع البناء والتخطيط العمراني.

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التعديات علي الاراضي الزراعية مخالفات البناء متحف آثار الشرقية بتل بسطا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية العقارات المخالفة المراكز التكنولوجية الدكتور مصطفى مدبولي

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