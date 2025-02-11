الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

14 معرضًا ومنافذ متنقلة، الحكومة تتابع جهود توفير السلع بأسعار مخفضة

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية توافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة؛ حيث اطمأن من وزير الزراعة على موقف توفر مختلف أنواع السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة في منافذها للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تعمل باستمرار على ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال 14 معرضًا لها، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتنقلة لها، مع التوسع في فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين تماشيًا مع جهود الدولة لتخفيض الأسعار وتوفير السلع.

وخلال اللقاء، عرض وزير الزراعة جهود الوزارة لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية، مُضيفًا أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في سبيل توفير مختلف أوجه الدعم الفني للمزارعين، بما يتضمنه من إرشاد زراعي وتوعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة، فضلًا عن توزيع الأسمدة المدعمة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى الحرص الشديد على التنسيق الجيد والمستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية، والتوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مع ضمان التوسع في الممارسات الزراعية المرشدة لمياه الري، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة، وكذا التوسع في الزراعات التعاقدية ومنظومة تكويد المزارع التصديرية.

وفي سياق متصل، نوه الوزير إلى جهود الوزارة في التوسع في خدمات الإنذار المبكر والتكيف مع تغيرت المناخ باعتبارها أحد الأدوات الفعالة في الحد من تأثيراتها على الإنتاج الزراعي.

وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عرضًا للإجراءات التي تم اتخاذها ضمن البرنامج القومي لتوطين واستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتوسع في إنتاج ونشر التقاوي المعتمدة خاصةً تقاوي محاصيل القمح والأرز والذرة، وتوزيع هذه التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقًا للخريطة الصنفية للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية، ممثلًا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

كما استعرض وزير الزراعة التفاصيل الخاصة بالمشروع القومي للبتلو وعدد المستفيدين منه، والإجراءات البيطرية المتكاملة التي تنفذها الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين إنتاجية السلالات وإنتاج الأعلاف.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء فاروق وزير الزراعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منافذ وزارة الزراعة تكويد المــزارع التصديرية المشروع القومي للبتل

مواد متعلقة

مدبولي: وقف التعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي لا تهاون فيها

معلومات الوزراء يلقي الضوء على سلاسل القيمة للمعادن الحرجة.. يكشف أثرها في دعم التحول للطاقة النظيفة.. توقعات بمضاعفة القيمة السوقية لـ 770 مليار دولار بحلول 2040.. و6 توصيات بشأن مستقبل مستدام

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

مدبولي يُتابع مع وزيري الكهرباء والبترول جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس البورصة جهود تطوير سوق الأوراق المالية

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من ملفات العمل

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام
ads

الأكثر قراءة

الحقيقة الكاملة لمنع المحكوم عليه غيابيًّا من التصرف في أمواله

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

الأهلي يدخل في مفاوضات لضم الونش، اعرف الحقيقة

منوعات

المزيد

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

30 مليون يورو فارقا.. الأهلي يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية