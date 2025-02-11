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حوادث

قرار بالتنكيس، نيابة الوايلي تتسلم تقريرًا حكوميًّا بشأن انهيار سقف غرفة عقار

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

تسلمت  نيابة الوايلي تقرير الحي حول انهيار سقف غرفة بعقار في الطابق الأول بدائرة القسم. 

وتبين من تقرير لجنة الحي أن العقار قديم ومتهالك وصادر له قرار تنكيس رقم 274 لسنة 92 ولم ينفذ.


وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار سقف غرفة في عقار تقطنه أسرة واحدة بدائرة قسم شرطة الوايلي.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأ الحي في وضع الصبات وأعمال الترميم. 
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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