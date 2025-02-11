الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة سائق متهم بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تاجيل جلسة محاكمة سائق نقل ذكي لاتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة رفقته بمدينة نصر الي جلسة الدور الأول من مارس المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الي المتهم م. ع في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف.ا" أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.

وأضاف أمر الإحالة أن المجني عليها في أقوالها أمام النيابة قالت إنها استقلت سيارة سائق نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة مدينة نصر النيابة العامة

مواد متعلقة

محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في الزاوية 20 فيراير

إحالة عاطل للجنايات بتهمة هتك عرض فتاة في الزاوية

المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفل تحت تهديد السلاح بالعياط
ads

الأكثر قراءة

الحقيقة الكاملة لمنع المحكوم عليه غيابيًّا من التصرف في أمواله

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

الأهلي يدخل في مفاوضات لضم الونش، اعرف الحقيقة

منوعات

المزيد

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

30 مليون يورو فارقا.. الأهلي يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية