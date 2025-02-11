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حوادث

اليوم، محاكمة سائق متهم بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سائق نقل ذكي لاتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة رفقته بمدينة نصر.


وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الي المتهم م. ع في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف.ا" أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.

وأضاف أمر الإحالة أن المجني عليها في أقوالها أمام النيابة قالت إنها استقلت سيارة سائق نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

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محكمة جنايات القاهرة مدينة نصر النيابة العامة

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