الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية في مصر الجديدة

حريق شقة
حريق شقة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بمنطقة الخليفة المأمون دون وقوع أي إصابات.


ويتولى رجال الإطفاء إجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة بالخليفة 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس سكنية بشارع الخليفة المأمون بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخليفة المأمون الخليفة منطقة الخليفة الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية حريق شقة بالخليفة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى فيصل

التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في مدينة نصر

ads

الأكثر قراءة

الحقيقة الكاملة لمنع المحكوم عليه غيابيًّا من التصرف في أمواله

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

الأهلي يدخل في مفاوضات لضم الونش، اعرف الحقيقة

منوعات

المزيد

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

30 مليون يورو فارقا.. الأهلي يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية