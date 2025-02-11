رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع مسابقة أوائل الطلبة ويشيد بجهود التنظيم والإعداد للمسابقة

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الإثنين، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (بنين)، والتي أقيمت بمشاركة نخبة من معاهد المنطقة، وهي: بنين سموحة النموذجي وبنين أبي العيون وبنين سيدنا يحيى وبنين المدينة المنورة وبنين محمد رجب، وبنين الورديان، وذلك في قسميها العلمي والأدبي.

وخلال متابعته للمسابقة، حرص الدكتور "أبو خزيمة" على دعم الطلاب وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديه، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز الذي ظهر خلال المنافسة، ومؤكدًا على أهمية هذه المسابقات في تعزيز التحصيل الدراسي، وتنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي بين الطلاب. كما أشار فضيلته إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة العلمية، وتحقيق التميز الأكاديمي في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، أن المسابقة تهدف إلى تنمية روح التحدي والتحفيز بين الطلاب، وتعزيز الثقة بالنفس من خلال خوض تجارب تنافسية علمية.

وأشار إلى أن إدارة رعاية الطلاب تبذل جهودًا كبيرة لضمان سير المسابقات وفق معايير دقيقة تحقق الفائدة المرجوة للطلاب، وقد تعاونت الأستاذة رانيا منسي، الموجهة بإدارتي العامرية والمنتزه، بالإعداد والتنظيم للمسابقة، حيث أشرفت على كافة التفاصيل لضمان خروجها بالشكل اللائق، بالتعاون مع موجهي عموم المواد الذين تولوا وضع الأسئلة وتصحيح أوراق الإجابة ورصد النتائج

وقد رافق سلامة القط مدير التعليم الإعدادي وإسماعيل العوامي مدير الامتحانات والدكتور أحمد طه القائم بأعمال العلاقات العامة، والأستاذ أمين عزام مدير التدريب، وأشادوا جميعا بروح المنافسة بين الطلاب

وفي ختام المسابقة، وجّه الدكتور "أبو خزيمة" الشكر والتقدير لكافة القائمين على التنظيم، وموجهي العموم، والمشرفين المرافقين، مثمنًا كافة الجهود، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف يحرص على دعم الطلاب والطالبات المتفوقين، وتوفير الفرص لهم لإبراز مهاراتهم، بما يعزز مكانة التعليم الأزهري ودوره الرائد في تخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والمعرفية.

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