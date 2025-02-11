خبير استراتيجي لـ "فيتو": خطاب ترامب الاستعماري وراء تأجيل حماس الإفراج عن أسرى الاحتلال

قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشأن الاستراتيجي: إن تصريحات ترامب بشأن قطاع غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، تجاوزت البعد الإنساني، وأن التاريخ الحضاري لا يكترث بمشاعر الشعوب ولا يكترث بسيادة الدول.

ووصف الخبير الاستراتيجي لـ “فيتو"، تصريحات ترامب بشأن قطاع غزة بأنها نوع من الكبرياء والاستعلاء على سكان المنطقة في الشرق الأوسط، فهو تصريح استعماري يذكرنا بأيام الاستعمار والرجل الأبيض تاجر العبيد، وهو ما ترفضه المنطقة.

وتابع: من الواضح أن ترامب ليس لديه فهم جيد بطبيعة الأمور في هذه المنطقة، فهو يقود عملية السلام في الشرق الأوسط والتي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 79 وحتى الآن، واستطاع أنه يحصل على اتفاقيات سلام مع عدد كبير من دول المنطقة، بالإضافة إلى تقويد مشروع وقف اطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة اللامريكية الراعي الرسمي له.



وأضاف بهذه الخطوات أفقد حماس الضمانات وبذلك قرارات حماس بالأمس، ذو أحقية لأنها تتنازل كل أسبوع عن أوراق الضغط لديها دون مقابل، لا سيما وأن الراعي الرسمي لهذه الاتفاقيات والذي وعد حماس بضمانات والتزام إسرائيل لهذه القرارات تخلي عن هذا، عندما قال في أحد تصريحاته الأسبوع الماضي بأنه لا ضمانات لوقف إطلاق النار على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطت هذه الضمانات.

تأجيل الإفراج عن الأسرى حتى تلتزم إسرائيل

وقبل وقت سابق وعلى الرغم من استمرار المفاوضات بشأن اتفاق غزة، أعلنت حركة حماس، أمس الإثنين، تأجيل الإفراج عن الأسرى حتى تلتزم إسرائيل.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان، أن الحركة قررت تأجيل التبادل حتى إشعار آخر.

كما تابع أنه كان من المقرر الإفراج عن الأسرى يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م، لكن إسرائيل لم تلتزم، مشددا على التزام حماس ببنود الاتفاق.

واتهم إسرائيل بتأخير عودة النازحين، واستهدافهم بالقصف، وكذلك تأخير دخول المواد الغذائية.

وشدد على أن حركة حماس قد نفذت كل ما عليها من التزامات.

حماس سلمت 3 رهائن في إطار وقف إطلاق النار

يأتي هذا بعدما سلمت حماس 3 رهائن إسرائيليين شكلوا الدفعة الخامسة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، وبعودتهم بقي 73 رهينة من أصل 251 شخصا تم احتجازهم خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

في حين عاد الفريق الإسرائيلي الذي توجه إلى قطر لمناقشة المرحلة الأولى من صفقة الأسرى إلى إسرائيل، بينما يستعد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لعقد اجتماع غدا لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

3 مراحل لاتفاق وقف اطلاق النار

يذكر أن اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير، بعد 15 شهرًا من حرب طاحنة.

ونص الاتفاق المؤلف من 3 مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في قطاع غزة.

كما أشار إلى أن المرحلة الأولى ستمتد 6 أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من غزة مقابل نحو 1900 فلسطيني.

ونص على استئناف المفاوضات بعد 16 يومًا على دخوله حيز التنفيذ، وذلك لبحث آليات المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح آخر الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب.

كما من المفترض أن تتيح المرحلة الثالثة إعادة إعمار غزة وتحديد نموذج للحكم في القطاع.

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