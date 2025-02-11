الموزع الموسيقي عمرو الخضري يتعرض لحادث سير (صور)

تعرض الموزع الموسيقي عمرو الخضري إلى حادث أسفر عن تهشم سيارته.

الموزع عمرو الخضري يتعرض لحادث سير

وتسبب الحادث الذي تعرض له الموزع عمرو الخضري إلى تلف الجزء الأمامي من سيارته.

يذكر أن الموزع الموسيقي عمرو الخضري تعاون مع عدد كبير من النجوم ن من أبرزهم رامي جمال وحمادة هلال وتامر عاشور ومسلم وحمزة نمرة وغيرهم.

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