القديس أغابوس، نبي الحق ورسول الشهادة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أغابوس، أحد السبعين رسولًا الذين اختارهم السيد المسيح لنشر بشارة الإنجيل.

قصة القديس أغابوس

شارك القديس أغابوس التلاميذ في عليّة صهيون يوم حلول الروح القدس، ونال موهبة النبوة، فتنبأ عن المجاعة التي حدثت في عهد كلوديوس قيصر، كما حذّر من قيود كانت تنتظر القديس بولس الرسول عند وصوله إلى أورشليم.

كرّس حياته للكرازة بين اليهود واليونانيين، وجذب الكثيرين إلى الإيمان بالمسيح، حتى قبض عليه اليهود في أورشليم، وانهالوا عليه ضربًا، ثم جرّوه خارج المدينة بحبل في عنقه ورجموه بالحجارة حتى أسلم روحه الطاهرة.

وفي لحظة استشهاده، ظهر نور سماوي متصل بجسده، مما دفع امرأة يهودية كانت شاهدة على الحدث إلى إعلان إيمانها قائلة: "هذا الرجل بار.. أنا مسيحية"، فما كان من اليهود إلا أن رجموها هي الأخرى، لتلحق بالقديس أغابوس وتنال إكليل الشهادة.

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