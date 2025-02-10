إيبارشية سيدني تنظم دورة تدريبية في التدبير الكنسي وتعزيز القيادة

في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات الإدارة والتدبير الكنسي، نظمت إيبارشية سيدني للأقباط الأرثوذكس بأستراليا دورة تدريبية مكثفة بالتعاون مع المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD).

أُقيمت الدورة في مركز القديس يوسف للمؤتمرات في بلكهام هيلز، بحضور نيافة الأنبا دانييل، أسقف إيبارشية سيدني، وتحت إشراف القمص جوشوا تادرس، المندوب البابوي لمجلس أمناء الإيبارشية.

الإدارة والتدبير الكنسي

شهدت الدورة مشاركة مجمع كهنة إيبارشية سيدني، إلى جانب رؤساء وأعضاء مجالس الكنائس، الذين تلقوا تدريبات متخصصة على مدار يومين، واستُكملت أعمالها قبل أن تختتم فعالياتها.

وركز البرنامج التدريبي على تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في الإدارة والتدبير الكنسي، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية، بما يساهم في تعزيز دورهم القيادي داخل الكنيسة، وتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بينهم.

واشتملت الدورة على ورش عمل مكثفة تناولت مختلف جوانب الإدارة الكنسية، من فهم الهياكل المؤسسية إلى استراتيجيات التطوير الفعالة التي تضمن استدامة المؤسسات الكنسية.

كما أتاحت الفرصة للكهنة وأعضاء المجالس لتبادل التجارب الناجحة، وتعزيز التعاون فيما بينهم لتحقيق التكامل في خدمة الكنيسة.

ولم تخلُ الدورة من الجانب الروحي، حيث تخللتها صلوات افتتاحية في جميع الجلسات، بالإضافة إلى إقامة قداسات يومية، ما أسهم في خلق بيئة روحانية داعمة للتعلم والتطوير. جاءت هذه الدورة في إطار جهود الإيبارشية المستمرة لدعم كفاءات القادة الكنسيين، بما ينعكس إيجابًا على العمل الرعوي والخدمي في مختلف الكنائس التابعة لها.

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