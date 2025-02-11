جون دوران يشعل الصراع الإنجليزي في كلاسيكو أهلي جدة والنصر

تترقب الجماهير السعودية مواجهة نارية بين أهلي جدة وضيفه النصر، في كلاسيكو يُشعل منافسات الجولة 20 من دوري روشن للمحترفين، بعد غد الخميس على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

كلاسيكو أهلي جدة والنصر

ويشهد الكلاسيكو بين اهلي جدة والنصر السعودي صراعا انجليزيا بين المهاجم الجديد لنادي النصر الكولومبي جون دوران وبعض من نجوم الأهلي الذين سبق وتقابلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز

وكان النصر قد تعاقد مع دوران خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة 2025، قادما من أستون فيلا مقابل 77 مليون يورو، بجانب 13 مليونًا أخرى كحوافز إضافية.

ولعب دوران ضد الجزائري رياض محرز نجم الأهلي الحالي عندما كان الأخير يرتدي قميص مانشستر سيتي في موسم 2022-2023 ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وانتهت حينها بفوز رفاق اللاعب الجزائري 3-1، وسجل محرز هدفا وصنع آخر.

واجه دوران اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي الحالي عندما كان الأخير يلعب لصالح ليفربول في الموسم (2022-2023) في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، وانتهت حينها بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل خلالها اللاعب البرازيلي هدف الريدز.

ومن المقرر أن يغيب المهاجم البرازيلي عن مواجهة الكلاسيو السعودي نظرا لعدم قيد اسمه في قائمة الفريق محليا.

وسبق وواجه دوران اللاعب الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي الحالي وبرينتفورد السابق، في مباراتين بالدوري الإنجليزي، قبل أن يتجدد الصراع بينهما في الملاعب السعودية.

وتعود المواجهة الأولى بينهما ضمن منافسات الجولة 32 من البريميرليج، وانتهت حينها بالتعادل الإيجابي 1-1، والمثير في الأمر أن توني هو الآخر سجل هدف فريق الوحيد في تلك المواجهة.

وتجددت المواجهة بين الثنائي في موسم 2023-2024، ضمن الجولة الـ32 أيضًا، وانتهت بالتعادل 3-3.

يجمع كلاسيكو الأهلي والنصر هؤلاء اللاعبين مجددًا، ولكن هذه المرة ضمن منافسات الدوري السعودي، حيث سيحاول دوران إثبات قوته ورد الاعتبار أمام لاعبي الأهلي محرز وفيرمينو وتوني، بعدما فشل في تسجيل الفوز أمامهم من قبل



اهلي جدة والنصر

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويدخل النصر الكلاسيكو لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة منافسيه في القمة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال الوصيف و8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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