ليس موسمًا واحدًا، النصر السعودي يوضح مدة تجديد عقد كريستيانو رونالدو

.

اتفقت إدارة نادي النصر السعودي مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم على تجديد عقده عامًا آخر حتى يونيو 2026، على أن تتم مناقشة تمديده مرة أخرى عند انتهائه، وفق ما كشفت عنه صحيفة «الرياضية» السعودية.

تصريحات النصر السعودي

وأكد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، أن الأسطورة كريستيانو رونالدو جدد عقده مع العالمي لمدة موسمين وليس لموسم واحد مثلما قيل مؤخرًا.

وقال الصرامي في تصريحات تليفزيونية: نحن نعرف منذ أكثر من شهر أن كريستيانو رونالدو لاعب نصراوي، فقد وقع مع النصر لمدة سنتين وليس لسنة واحدة.

وتابع: من المؤكد أن كريستيانو يمثل أهمية قصوى كقوة ناعمة كبيرة جدًا للدوري، وهو دائمًا محل ثقة فهو لاعب كبير ومحترم ويعطي انطباع حسن عنه شخصيًا.

وأشار إلى أن كريستيانو يحترم العقود ويقدم كل ما يستطيع من أجل إسعاد الحضور الجماهيري والإعلامي، وأعتقد أنه قرار موفق ببقائه في نادي النصر”.

وخلال الساعات الماضية، أفادت تقارير صحفية بأن رونالدو جدد عقده مع النصر لمدة موسم واحد على أن يتم مناقشة تمديده مرة أخرى عند انتهائه، ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وكان نادي النصر السعودي تعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر منتصف موسم 2022، وحقق معه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

إدارة النصر السعودي تتحفظ على الكشف عن المقابل المالي لتجديد عقد رونالدو

وتحفظت مصادر «الرياضية» على التفاصيل المالية للعقد الجديد، إلا أن مصادر غير رسمية رجحت أن يكون بتفاصيل العقد السابق ذاتها.

وكان رونالدو قد أتم عامه الأربعين قبل أيام، واستقبلت شباك الفيحاء أول أهدافه في العقد الجديد من عمره خلال مباراة الفريقين الدورية الجمعة الماضي.

أرقام رونالدو مع النصر السعودي

يذكر أن رونالدو سجل حتى اللحظة بالقميص الأصفر 88 هدفًا، وبات يحمل الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافًا في نسخة واحدة من دوري المحترفين، كاسرًا الرقم السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب حاليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.