الأربعاء 12 فبراير 2025
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سياسة

هدرا ناسك البرية، سراج مضيء في دروب النسك والتقوى

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس هدرا، أول من ترهّب في حاجر بنهدب بجبل الأساس بالقرب من مدينة نقادة بمحافظة قنا، والذي اختار حياة الوحدة والزهد متفرغًا لعبادة الله بعيدًا عن صخب العالم.

 

قصة القديس هدرا

عُرف القديس هدرا بالتقوى والفضيلة، وأجرى الرب على يديه معجزات كثيرة.

ومن أبرز المواقف التي ارتبطت بسيرته لقاءه بالناسك يهوذا، الذي كان يشك في قيامة الأجساد، فوعظه القديس هدرا وأرشده إلى حقيقة الإيمان المسيحي، مما جعله يؤمن ويشكر الله على إنارة بصيرته.

استمر القديس هدرا في جهاده الروحي حتى بلغ قمة النسك والتواضع، وصبر على حياة البرية القاسية، حتى مرض قليلًا ثم تنيَّح بسلام، تاركًا سيرة مضيئة تستلهمها الأجيال في دروب الإيمان والقداسة.

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