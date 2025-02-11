خبير استراتيجي: استخدام ترامب المساعدات الأمريكية للضغط على مصر لن تجدي

قال الدكتور أبو بكر الدسوقي، مستشار مجلة "السياسة الدولية" بمركز الدراسات الاستراتيجية، إن التهديدات الأمريكية من جانب الرئيس دونالد ترامب بوقف المساعدات عن مصر والأردن، كوسيلة ضغط لرفضهما تهجير الفلسطينيين أمر غريب، خاصة والمساعدات الأمريكية لمصر تُعد أحد الحوافز التي قدمتها الولايات المتحدة لكل من مصر وإسرائيل لتشجيع توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1979 واستقرار منطقة الشرق الأوسط.



الولايات المتحدة تعهدت بتقديم معونة لمصر واسرائيل

وأكد الدسوقي في تصريح لـ "فيتو"، أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم معونة للدولتين، مع العلم أن حصة إسرائيل كانت أكبر بكثير، حيث تحصل مصر على مليار و300 مليون دولار كـ معونة عسكرية، تُحدد من خلالها الاحتياجات العسكرية عن طريق المصانع الأمريكية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار كمعونة اقتصادية تم تقليصها إلى 250 مليون دولار، وتُنفذ عبر الجهات الأمريكية المختصة.

استخدام المساعدات كورقة ضغط على القاهرة

وأضاف أن التلويح بورقة المساعدات الأمريكية لمصر، ومطالبة بعض المسؤولين الأمريكيين بوقفها أو استخدامها كورقة ضغط على القاهرة، هو أمر مرفوض ولن تنصاع مصر لأي ضغوط أمريكية، متابعا: أن الأمر لن يتعدى مجرد التلويح دون الإقدام على هذه الخطوة.



مصر ليست في حالة ضرورة لهذه المعونة الأمريكية

وأوضح الدسوقي أن مصر ليست في حالة ضرورة لهذه المعونة الأمريكية، خاصة في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها الجيش المصري، والاعتماد على تنوع مصادر السلاح، مما يعني إمكانية استيراد الاحتياجات العسكرية من روسيا أو الصين.

كما أشار إلى إمكانية ترشيد الإنفاق ووضع جدول بالمشروعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى العمل على تنمية الموارد المحلية.

وأكد أن الدعم العربي لمصر سيكون كافيًا لتخفيف أي آثار ناتجة عن وقف المعونات الأمريكية.

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